»Poslušajte, kličem vas s Povšetove. Tu Casiraghi,« se je glasil današnji klic v Dnevnikovo uredništvo črne kronike. Eden najbolj znanih slovenskih zapornikov, ki je za podaljševanje zaporne kazni »skrbel« z incidenti in napadi na pravosodne policiste, trenutno sploh ni v zaporu, pač pa v priporu čaka na sojenje zaradi nevarne vožnje, upiranja in napada na uradno osebo. Kot so nam pojasnili na Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij, ima Stephen Casiraghi kot pripornik (in ne zapornik) bistveno milejše omejitve glede komunikacije in zato tak klic ni nič nenavadnega. »V teh dveh mesecih pripora ta pripornik prav tako ni bil vpleten v kak incident ali napad na paznika,« je še povedala Ksenja Lampe, tiskovna predstavnic