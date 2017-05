Zadnja raziskava ameriškega ponudnika pleskarskih barv Sherwin-Williams je pokazala, da se skoraj 60 odstotkov Američanov želi »odlepiti« od nevtralne barvne palete, ki prevladuje v domovih, predvsem bele in črna barve. Toda to še ne pomeni, da se bodo opogumili in se od njih dejansko poslovili. Podobno velja tudi pri nas, kjer večinoma uporabljamo nevtralne barve, le tisti, ki dekoracijo poverijo notranjim oblikovalcem, se po njihovem nasvetu odločijo tudi za živahne(jše) odtenke.

Nasledek minimalističnega sloga Večina nas sanja o barvnem domu, a smo preveč sramežljivi, da bi spremenili barvno shemo. Morda gre za učinek minimalističnega sloga notranjega opremljanja, ki prevladuje v zadnjih letih, ali pa se bojimo vložiti čas in denar v nekaj, kar se nam bo navsezadnje zdelo vsiljiv. Močne barve pri številnih vzbujajo tudi občutek pomanjkanja prefinjenosti – a to nikakor ne drži. Poglejmo samo stare angleške dvorce, kjer so sobane ravno tako barvite kot njihovi vrtovi. Res pa je, da intenzivni barvni odtenki zlahka prevladajo nad prostorom, zato moramo vedeti, kako jih uporabiti, da je njihov učinek najboljši.

Začnite z manjšimi prostori Ko se dvignete nad cono udobja in pripravite živahne barve, začnite z manjšimi prostori. Tu dobite občutek, kako močne barve vplivajo na vaše dojemanje prostora. Predsobe in stranišča so za to idealni, saj imate priložnost, da jim dodate dozo nepričakovanega v obliki barvnega poudarka. In še ena nepričakovana površina, ki jo prav tako lahko prebarvamo – strop. Stene naj bodo prepleskane v želeni (mirnejši) barvi, na stropu pa drzno uporabite na primer kobaltno modro.

Drzni odtenki za bivalne prostore Ko uporabimo temnejše in drznejše pleskarske barve, je najbolje izbrati mat odtenke. Če je živahna barva sijajna, je namreč njen učinek nekoliko preveč vsiljiv. Drznejša barvna paleta je najprimernejša za prostore, v katerih se več zadržujemo: denimo dnevno in otroško dobo, ki preneseta več barve na zidovih. Pomirjujoče odtenke, kot so luksuzno kremna ali siva, pa prihranimo za spalne prostore in kopalnico, kjer je pomembno sproščeno ozračje.