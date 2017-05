Trojica je anekse, ki ga ni podpisal noben drug član uprave ali nadzornega sveta, podpisala 31. marca. Kot so pojasnili v družbi, je z aneksom dogovorjeno, da bo Agrokor poplačal vso škodo, ki bi jo bili lahko deležni ob morebitnih pravosodnih, upravnih, arbitražnih in drugih postopkih proti njim zaradi ukrepov in/ali napak, ki so jih storili kot menedžerji v Agrokorju. Z uvedbo izredne uprave v Agrokorju 10. aprila je vsem dotedanjim članom uprave potekel mandat, omenjeni trojici pa tudi delovno razmerje. Razen nekdanjega predsednika nadzornega odbora Ivana Todorića, ki mu je bilo delovno razmerje prekinjeno enostransko, so člani poslovodstva podpisali sporazumni razhod z družbo, s čimer so se odpovedali materialnim pravicam iz pogodbe.