500 milijonov semen je bilo shranjenih v notranjosti gore na Arktiki za primer katastrof, ki bi bile lahko posledica naravnih nesreč ali človeških dejanj. Semena so bila shranjena leta 2008 in naj bi ostala zaprta več generacij. Vendar pa je taljenje ledu povzročilo kopičenje vode, ki je prodrla v shrambo in odplavila semena, ki se pri tem niso poškodovala. Skupina, ki upravlja s semeni, bo morala sprejeti dodatne ukrepe, saj, kot pravijo, trenutno sistem, ki naj bi deloval sam, nadzorujejo 24 ur dnevno. Med ukrepi naj bi zmanjšali število tistih, ki imajo vstop v tunel gore, kjer so shranjena semena in vzpostavili vodoodporne stene znotraj tunela.