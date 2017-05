Težave s prepoznavnostjo Slovenije in njenim razlikovanjem od Slovaške imajo že dolgo brado. Sicer niso tako velike, da bi se morala veleposlaništva obeh držav mesečno sestajati za menjavo napačno poslane pošte, kot trdi priljubljena urbana legenda, so pa zmešnjave vseeno precej pogoste. Nedavno so jo skupili Slovaki, ko so jim ob zmagi nad Italijani na svetovnem prvenstvu v hokeju zaigrali Slovensko himno, na kar se je občinstvo v dvorani odzvalo z jeznimi žvižgi. Z napačnimi himnami in zamenjanimi zastavami so prevečkrat počastili tudi naše vrhunske športnike. Me drugim se je to zgodilo tudi naši smučarski šampionki Tini Maze, ki v svetu alpskega smučanja nikakor ni palček. Zamenjave pa se dogajajo tudi v političnih krogih. Pri tem geografska bližina ne igra bistvene vloge, saj je premier sosednje Italije Silvio Berlusconi leta 2003 takratnega premierja Antona Ropa označil za premierja Slovaške.

Takšni spodrsljaji so spodbudili londonski veleposlaništvi Slovenije in Slovaške, da za britanske novinarje, politike, diplomate in poslovneže priredita dogodek, katerega glavni namen je bil poučiti obiskovalce o razlikah med državama s podobnima imenoma in zastavama. Srečanje sta gostila slovenski veleposlanik v Londonu Tadej Rupel in slovaški kolega Lubomir Rehak. Kot piše novinar ameriške revije New Yorker pri tem predstavniki obeh držav niso bili najbolj uigrani. Kot prvo se je slovaški veleposlanik odločil, da si bo za dogodek, namenjen lažjemu razlikovanju med državama, nadel kravato slovenskega predsedovanja EU, nato pa sta obe državi ponudili še zelo podobne promocijske posnetke. Na slovenskih so obiskovalci lahko gledali podobe gradov, gora, starih mestnih jeder in otrok, medtem ko so na slovaških posnetkih lahko videli podobe gradov, gora, starih mestnih jeder in otrok.