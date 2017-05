Trump je svoji ženi na rdeči preprogi, ki je predsednika in prvo damo pričakala na letališču v Tel Avivu, kjer se je Trump srečal z izraelskim predsednikom Benjaminom Netanjahujem, pomolil roko, prva dama pa jo le vešče odrinila.

Njuna medsebojna telesna komunikacija je sicer predmet podrobne analize že vse od Trumpove izvolitve. Splet je januarja preplavil posnetek njegove prisege, na katerem se Melania soprogu, ko se obrne proti njej, sladko smeji, v trenutku, ko se obrne stran, pa se njen izraz na obrazu zmrači.

Konec februarja je v medijih odmevalo predsednikovo vedenje do soproge po zborovanju na Floridi. Po stopnicah, ki vodijo iz letala, se je Trump spuščal nekaj korakov pred Melanio, nato pa sedel v avtomobil in ji pred nosom zaprl vrata. Nemški mediji so ob tem izpostavili tudi Melaniino obnašanje na zborovanju, kjer se je zdrznila ob moževem dotiku. To so v tabloidu Bunte pripisali strahu, mnogi pa so to interpretirali kot znak, da Melania v odnosu z možem trpi.

Novo kost za glodanje je javnost dobila aprila, ko je ob začetku tradicionalne velikonočne prireditve za otroke Trump pozabil, da je treba med himno roko položiti na srce. Na to ga je spomnila Melania, ki ga je v opomin rahlo in »neopazno« dregnila.

Ali so takšni dogodki zgolj posledica Melaniinega obsesivnega spoštovanja protokola ali težav v zakonu, ni jasno. Vsekakor pa bodo javnost in mediji v prihodnje še bolj pozorni na dogajanje in odnos prvega para ZDA.