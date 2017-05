Če držijo neuradne informacije, je sodba z odločitvijo višjega sodišča postala pravnomočna le tri tedne pred zastaranjem. Obsojeni imajo sicer možnost, da vložijo zahtevke za varstvo zakonitosti na vrhovno sodišče, vendar to ne zadrži prestajanja kazni.

Višje sodišče, ki je odločitev danes poslalo ljubljanskemu okrožnemu sodišču, to pa mora obvestiti stranke v postopku, odločitve sicer uradno še ni razkrilo.

Višje sodišče je pritožbe vseh treh obsojenih v zadevi - Bavčarja in bratov Sušinski - javno obravnavalo na seji 11. aprila. V pritožbah so zagovorniki trojice izpostavili predvsem dvome o nepristranskosti sodnikov na prvi stopnji, prav tako pa so navajali pritiske izvršilne veje oblasti, na primer ministra za pravosodje Gorana Klemenčiča.

Okrožno sodišče je septembra lani znova obsodilo Bavčarja ter brata Sušinski zaradi pranja denarja pri preprodaji delnic Istrabenza, medtem ko je Bavčarja oprostil obtožb o napeljevanju k zlorabi položaja. Bavčarju je izreklo kazen petih let zapora, Kristjana Sušinskega je obsodilo na tri leta zapora, Nastjo Sušinskega pa na dve leti. Prav ta sodba je, če držijo neuradne informacije, postala pravnomočna. Bavčar je po odločitvi višjega sodišča dejal: “Ne komentiram, dokler je ne dobim”