Prvo ime tekme je bilo Colton Sissons, ki je za zmago Nashvilla prispeval hat-trick. Ekipa je preko njega in Austina Watsona v prvi tretjini povedla z 2:0, a je Ondrej Kase v drugi zaostanek domačih zmanjšal na 1:2.

Sissons je drugi gol dosegel v zadnji tretjini za 3:1, nato pa so se prebudili gostje in preko Chrisa Wagnerja in Cama Fowlerja izenačili na 3:3. Vendar se je Nashville vrnil v igro, Sissons je zadel še tretjič, piko na i pa sta postavila Filip Forsberg in Watson s svojim drugim golom na tekmi, ko je plošček končal v nebranjeni mreži.

Navdušil je Colton Sissons Trener Nashvilla Peter Laviolette je imel po tekmi za glavnega junaka Sissonsa le pohvalne besede. »Colton je znal odgovoriti na vse izzive, pred katere je bil v zadnjem času postavljen. Nocoj je po mojem mnenju svojo igro povzdignil na še višjo raven. Goli so nekaj, ampak kako se je boril, kako je branil, kako je igral ob igralcu manj na ledu, v kakšne dvoboje se je spuščal ... Udarce, ki jih je prejel in ki jih je dal, to je nekaj najboljšega, kar sem danes videl pri njemu,« je dejal Laviolette. Sissons je svoj nalet treh golov opisal kot zadnjo postajo sezone, ki je bila »divja vožnja«, saj je bil med letom večkrat tudi na klopi zaradi slabše forme. »To je bila letos res divja vožnja. Pred mano je bilo veliko izzivov, tudi zato, ker dostikrat nisem mogel v ekipo. A želel sem si le, da bi bil eden od mož, ki bodo vsak večer lahko igrali. Zdaj se počutim odlično, preprosto uživam. Ne bom lagal, vsekakor nisem niti sanjal, da bom lahko tako pomagal ekipi, da bom v ključni tekmi konferenčnega finala trikrat zadel.«