Na ministrstvu za zdravje po neuradnih informacijah trenutno razmišljajo o možnosti, da bi namesto dopolnilnega zavarovanja plačevali 2,1 odstotka od bruto dohodka, a v neto znesku. Upokojenci z najnižjimi dohodki bi tako plačevali okoli šest evrov nove dajatve na mesec namesto sedanjih 28 evrov mesečne premije za dopolnilno zavarovanje, naraščanje dajatve pa bi se pri tistih z najvišjimi pokojninami ustavilo pri okoli 80 evrih. Pri zaposlenih z najvišjimi dohodkih bi najvišja znašala okoli 140 evrov.

Po prvotnem predlogu novega zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki je bil na začetku leta v javni obravnavi, bi ljudje z najvišjimi dohodki plačevali največ 75 evrov tako imenovanega zdravstvenega nadomestila, najnižji znesek pa bi bil 20 evrov. Zadnje ideje torej bolj od prvotnih upoštevajo posameznikove dohodke. Prinašajo pa tudi nekatere druge spremembe. Med drugim naj bi v prenovljenem predlogu natančneje določili, da bodo otroci z rojstvom avtomatično zavarovani ne glede na položaj staršev in posledične podlage za zavarovanje. V prihodnje ne bi bili več zavarovani po starših, je pa že prvotna različica zakonskega predloga predvidevala univerzalno zavarovanje otrok.

Meja, od katere bi plačevali več kot zdaj za dopolnilno zavarovanje, bi bila pri 1330 evrov bruto dohodka na mesec. Po trenutnih ocenah naj bi okoli 70 odstotkov ljudi, ki zdaj plačujejo za dopolnilno zavarovanje, plačevalo manj kot danes. Ministrstvo za finance ministrici za zdravje Milojki Kolar Celarc po neuradnih informacijah sicer še ni dalo zelene luči za takšne spremembe pri nadomeščanju dopolnilnega zavarovanja, poleg tega pa ima menda zadržke do napovedanega upoštevanja pasivnih dohodkov, kot so najemnine. Prav tako pa se mora o teh spremembah izreči še vladna koalicija.

Očitek o protiustavnosti

Ukinjanju dopolnilnega zavarovanja oporekajo v zavarovalnicah, ki ga danes ponujajo. V Adriaticu Slovenici se sklicujejo tudi na mnenje pravnika Rajka Pirnata o protiustavnostih v zakonskem predlogu. Ta med drugim ne ureja prehodnega obdobja, potem ko se bo dopolnilno zavarovanje prenehalo izvajati, ugotavlja Pirnat, zdravstveno nadomestilo pa ni nič drugega kot nov davčni vir za financiranje javnega zdravstva. Ta korak je sicer mogoč, a je treba tak davek uvesti skladno z ustavo, pravi. Predlog, ki je bil v javni razpravi, po njegovem vladi na primer prepušča preširoka pooblastila za določanje davčne osnove in usklajevanja višine nove davčne obveznosti.

Ključni vsebinski problem zakonskega predloga pa je glede na to mnenje v neenaki davčni obravnavi zavezancev, ki jo bo povzročila obremenjenost z novim davkom. »Zdravstveno nadomestilo namreč razgrajuje enotnost davčnega sistema obdavčitve dohodkov in ruši razmerja v enakomerni porazdelitvi davčnega bremena, ki so vzpostavljena na področju obdavčitve dohodkov,« Pirnat in pravnik Boštjan Zuljan poudarjata v mnenju o zakonskem predlogu.