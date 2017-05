Drugi tir kot orodje političnih kampanj

Koprski občinski svetniki so včeraj na izredni seji soglasno sprejeli deklaracijo, s katero so podprli referendum o zakonu o drugem tiru. Svetniki iz vrst SMC, ki zakon seveda podpirajo, so sejo obstruirali (uradno zato, ker sam sklic izredne seje po njihovem pomeni kršitev občinskega statuta, saj občini ne nastaja neposredna škoda, hkrati pa je za četrtek predvidena redna seja občinskega sveta). Preostali svetniki so pozvali občane, naj na referendumu glasujejo proti zakonu, in ostale obalno-kraške župane, da tudi sami podprejo referendum. Kljub temu pa se bo koprski župan Boris Popovič v prihodnjih dneh še srečal s predsednikom vlade Mirom Cerarjem. »Govoril bom s predsednikom vlade in če bo on vztrajal pri tem projektu oziroma zakonu, potem je treba zrušiti to vlado čim prej,« je v svojem slogu rekel Popovič.