V ljubljanskem mestnem svetu so dobili novo mestno svetnico Ido Medved, ki je nasledila svojega kolega Jerneja Pavlina. Pavlin je namreč 18. aprila letos odstopil kot mestni svetnik, Medvedova pa je bila na volilni listi SDS naslednja na vrsti za služenje v mestnem svetu.

Medvedova je po poklicu višja sanitarna tehnica. Trenutno je aktivna tudi v četrtni politiki, saj je podpredsednica sveta četrtne skupnosti Jarše, poleg tega pa je tudi članica sveta zavoda Turizem Ljubljana.

Pavlin je v ljubljanski mestni svet prišel februarja 2013. Nasledil je strankarskega kolega Dragutina Mateja. Slednjemu je mandat ljubljanskega mestnega svetnika prenehal, ker se je preselil v drugo občino. Na lokalnih volitvah leta 2014 je bil Pavlin ponovno izvoljen v mestni svet.

Kot oster kritik župana Zorana Jankovića je Pavlin nase opozoril konec leta 2013. Na seji mestnega sveta je Jankoviću zastavljal svetniško vprašanje in ga pri tem snemal z manjšo kamero. To je zmotilo eno izmed svetnic Liste Zorana Jankovića, ki je predlagala, da se Pavlinu snemanje prepove. Večina v mestnem svetu je ta predlog podprla, a ker Pavlin s snemanjem ni želel prenehati z utemeljitvijo, da so seje mestnega sveta javne, ga je mestni svet izključil s seje.

Mestna uprava je nato pridobila neobvezujoče mnenje informacijske pooblaščenke, ki je potrdila, da Pavlin ne bi smel snemati brez soglasja svetnikov. Celotna afera s snemanjem je privedla do tega, da je občina spremenila poslovnik, ki predpisuje delo mestnega sveta, in snemanje dovolila izključno službi za organiziranje dela mestnega sveta ter akreditiranim medijem. Od takrat naprej ljubljanska občina po spletu v živo predvaja vsako sejo mestnega sveta in posnetke shranjuje v arhivu. vb