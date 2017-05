Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije: Sklad bi moral graditi poceni in trpežno

Objava javnega razpisa republiškega stanovanjskega sklada za prodajo stanovanj in vrstnih hiš v soseski Zeleni gaj je naletela na precej slabe volje med potencialnimi kupci. Te so namreč neprijetno presenetile visoke cene ponujenih 82 nepremičnin. Direktor sklada Črtomir Remec priznava, da so stanovanja draga, a je kljub temu prepričan, da se bodo našli kupci, ki bodo prepoznali njihovo kakovost in edinstvenost.