Včeraj dopoldne nas na gradbišču pri osnovni šoli Stražišče zaposleni podjetja Ješe – M, d.o.o., niso bili veseli. Pripravljalna dela namreč potekajo dokaj skrivnostno, saj o njih kot tudi o razpletu gradnje telovadnice v javno-zasebnem partnerstvu člani mestnega sveta, ki naj bi jutri dali zeleno luč za 2,2 milijona evrov vredno naložbo, nimajo pojma. Vlasta Sagadin (NSi) in Jani Černe (SD) sta izrazila začudenje nad deli, ki so se začela, naravnost šokirana pa je bila krajanka Stražišča in mestna svetnica SDS Saša Kristan: »Ne morem verjeti, da v gradivu nismo dobili nobenega podatka o izboru ponudnika za javno-zasebno partnerstvo, še bolj pa sem začudena nad začetkom del. Svetniki o ničemer sploh še nismo odločili!« Okoliščine dogovorjenega posla za novo telovadnico so, kot kaže, za zdaj za svetnice in svetnike popolna skrivnost.

Več je vedel ravnatelj osnovne šole Stražišče Pavel Srečnik, ki nam je zatrdil, da je izbrani partner za javno-zasebno gradnjo Gorenjska gradbena družba, česar pa kranjski mestni svetniki in svetnice sploh ne vedo. »Dejansko so pogajanja končana, bil sem tudi zraven in to je bil edini ponudnik, s katerim smo se pogovarjali,« je dejal ravnatelj, ki je vesel, da bo rešen glavni problem: pouk športne vzgoje otrok, ki zdaj poteka v nemogočih razmerah. K šoli spadata že dve manjši telovadnici v Žabnici in Besnici, ki na mesec staneta davkoplačevalce 20.000 evrov, zgrajeni pa sta bili po istem principu, kot bo očitno tudi telovadnica pri matični šoli. Računsko sodišče je gradnjo teh dveh telovadnic označilo kot neprimerno, ker bi bilo ceneje, če bi se kranjska občina za ti dve telovadnici zadolžila in ju zgradila sama.

»Naša telovadnica naj bi bila zgrajena z boljšimi pogoji za občino oziroma šolo,« je prepričan ravnatelj. Res je, da bosta telovadnici v Žabnici in Besnici Kranjčane v 15 letih trajanja koncesijske pogodbe stali okoli 3,6 milijona evrov, če sledimo podatkom ravnatelja, ki je poudaril, da gradnja ni njegovo področje. Tudi telovadnica v matični šoli bo po koncesijski pogodbi 15 let dejansko v rokah Gorenjske gradbene družbe iz Kranja. Slednja je »dvorni gradbinec« občine, obseg njenih poslov z občino pa od leta 2003 do danes zajema dobrih 40 milijonov evrov.

Čakamo na pogodbo! Zanimivo je tudi, komu je župan Trilar zaupal pripravljalna dela za novo telovadnico. To je podjetje, ki je do zdaj za kranjsko občino opravilo za milijon evrov del, dobesedno cvetelo pa je v času Mohorja Bogataja. Podjetje Ješe – M vodi nečak predsednika sveta krajevne skupnosti Mavčiče Alojzija Ješeta, ki je bil do leta 2014 tudi član županove koalicije v mestnem svetu. Za krajevno skupnost Mavčiče je to podjetje naredilo za okoli 200.000 evrov poslov. Neuradno smo dobili potrditev, da so dela stekla tudi zato, ker se županu zelo mudi. Če ne bi vsaj nekaj začeli delati, bi namreč v nekaj dneh poteklo gradbeno dovoljenje. »Čakamo le še na pogodbo, saj so pogajanja o partnerstvu končana,« je dejal drugi človek Gorenjske gradbene družbe Jože Brecelj. V gradivu, ki so ga prejeli mestni svetniki in svetnice, pa naj Gorenjska gradbena družba ne bi bila omenjena zato, ker naj bi se sklepna pogajanja končala šele včeraj. Obstaja seveda dvom, da lahko mestni svet (za zdaj neznane) pogoje javno-zasebnega partnerstva edinega resnega ponudnika zavrne. Kot pa smo zvedeli iz zakulisja neformalne koalicije župana Trilarja, naj bi bila večina zagotovljena. Telovadnica naj bi bila zgrajena do konca poletja 2018, ko bodo tudi lokalne volitve.