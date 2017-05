Triglavski narodni park se bo pobratil s prvim narodnim parkom čez lužo. Sporazum o pobratenju z narodnim parkom Crater Lake iz Oregona v Združenih državah Amerike bodo predstavniki obeh parkov podpisali v četrtek, v teh dneh pa si ameriški gostje ogledujejo slovenske lepote.

»Od pobratenja si obetamo veliko, predvsem na strokovnem področju,« ne skriva v. d. direktorja javnega zavoda Triglavski narodni park dr. Bogomil Breznik. »Predvsem gre pri tem za izmenjavo izkušenj. Obetamo si, da bomo spoznali način dela v njihovem parku, da bomo spoznali dobre prakse in jih morda prenesli v naše okolje.« Sporazum, ki ga bodo podpisali, finančno Triglavskega narodnega parka ne bo obremenjeval, obljublja Breznik. »Predvsem bomo videli, kako se naši ameriški kolegi soočajo s podobnimi težavami, kot jih imamo mi.«

Prizadevanja za zaščito in hkrati promocijo

Podobnosti med obema parkoma je kot priložnost za sodelovanje občutil tudi upravnik ameriškega parka Craig Ackerman. V obeh parkih pomembno vlogo igra voda, ameriški gost opozarja na prvo podobnost. »Pri nas je voda med najčistejšimi na svetu, so dokazale meritve. To je pomembno, saj je voda ključnega pomena za življenje in preživetje skupnosti v bližini parka.« V tem ameriškem parku sicer živi nekaj ljudi, vendar predvsem zato, da skrbijo zanj in ga vzdržujejo, sicer pa v parku ni naselij tako kot v našem edinem narodnem parku. Prav tako zemljišča niso zasebna, pač pa v lasti vseh prebivalcev, s parkom pa upravlja zvezna vlada.

»Združuje nas tudi podoben teren. Na oba parka so delovale močne naravne sile. Naše jezero je nastalo po tem, ko se je zrušil vulkan, krater pa je napolnila voda,« se Ackerman ozre v zgodovino. A tudi v sedanjosti si pristojni v obeh parkih prizadevajo, da bi ju hkrati ščitili in varovali ter ljudem omogočali ogled, lokalnim skupnostim pa s tem ekonomsko rast in razvoj. »Zato bomo pogledali, kako eni in drugi sodelujemo s skupnostmi, posamezniki, prostovoljci in interesnimi skupinami,« upravnik ameriškega parka opisuje prihodnje sodelovanje. Oboji si bodo prizadevali tudi, da bi se število postrvi, ki spadajo na obeh straneh oceana med ogrožene vrste, povečalo.