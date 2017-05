»Kljub številnim dopisom in obljubam, da bodo ukrepali, z občine Žalec do danes nismo v zvezi z vse večjim hrupom, ki prihaja iz tovarne Omco feniks, prejeli nobenega odgovora. V molk pa so se zavili tudi v podjetju. Očitno nas vsi ignorirajo. A mi bomo vztrajali, predvsem pa zahtevamo, da se v naselju takoj postavi stalna merilna naprava za hrup in da se še v tem tednu sestanemo tako z vodstvom tovarne kot s predstavniki občine,« pravi Alojz Morinc, predsednik civilne iniciative Za zdravo bivalno okolje.

Vanjo so se združili krajani Žalca, ki živijo v strnjenem naselju tik ob železniški progi, na drugi strani katere je podjetje Omco feniks, prej bolj znani Ferralit. Tega je po stečaju pred nekaj leti kupila belgijska korporacija Omco International, ki se je usmerila v proizvodnjo ulitkov iz steklarskih, železovih in bakrovih ter drugih litin. Ker so proizvodnjo povečevali in se še razširili, je vse močnejši tudi hrup, ki prihaja izza tovarniških zidov in moti okoliške prebivalce. Ti razočarano ugotavljajo, da njihovih opozoril o čezmernem hrupu nihče ne jemlje resno. Še več, opozarjajo, da je tudi v Žalcu prišlo do sprege med kapitalom in politiko in da celo inšpekcija za okolje ne ukrepa.

Obljubili ukrepe, rezultatov ni Za Morinca je sporno, da investitor, torej Omco feniks, sam naroči in plačuje meritve in stalno opazovanje hrupa, država pa jih ob tem še pooblasti, da sami izvajajo naročene meritve, ki so pozneje osnova za pridobitev okoljevarstvenega in gradbenega dovoljenja. »Rezultati takšnih meritev pa so, logično, vedno pod zakonsko dovoljenimi mejami,« opozarja Morinc. Sporno je po njegovem tudi, da lokalna skupnost za izdelavo okoljskega poročila posreduje stare podatke in pri spremembi prostorskega načrta ne zahteva novih meritev oziroma celovite presoje vplivov na okolje. »Na seje odbora za okolje in seje občinskega sveta pa župan vedno vabi le predstavnike Omco feniksa, ne pa tudi nas, predstavnikov civilne pobude. Občina pa tudi noče sodelovati v postopku izdaje gradbenega dovoljenja kot stranka v postopku,« še opozarja Morinc. In dodaja, da ni njihov namen, da se tovarna zapre, pač pa le, da proizvodnjo v Omco feniksu prilagodijo, da bo hrup za okolico čim manj moteč. Ta je za okolico postal nočna mora pred petimi leti, ko so zgradili novo proizvodno halo, ki stoji še bliže naselju. Na občini Žalec so ravno zaradi pritiska članov civilne pobude že pred štirimi leti naročili meritve hrupa, ki pa so menda pokazale, da je ta v mejah normale. A prebivalci vztrajajo, da ni tako. In celo po ukrepih, ki so jih v livarni izvedli januarja letos, ni nič bolje. Hrup so celo posneli in želeli posnetek predvajati žalskim svetnikom, a jim župan tega ni dovolil. Namesto tega je župan vodstvu podjetja predlagal, da predstavnike civilne iniciative povabi na ogled proizvodnje. Vabilu so se tudi odzvali. Kot je povedal Morinc, pa jim je takrat še tehnični direktor Boris Podgoršek, ki je nedavno prevzel vodenje omenjene tovarne, predstavil, kaj vse so že in kaj vse še bodo storili za zmanjšanje hrupa, ki menda prihaja predvsem s tekočega traku, kjer po ulitkih udarjajo s težkimi ročnimi kladivi.

Župan verjame vodstvu Podjetju Omco feniks je v začetku maja Upravna enota Žalec vročila odločbo o devetmesečnem poskusnem obratovanju. Da to drži, nam je potrdil tudi župan Janko Kos, ki sicer odločno zavrača očitke, da se občina postavlja na stran investitorja in ne občanov. »Zdaj se je začelo poskusno obratovanje, ki bo trajalo devet mesecev, v tem času pa mora Omco feniks izvesti vse s predpisi določene meritve. Navezal sem tudi stik z novim vodstvom, od njih pa dobil zagotovilo, da si bodo prizadevali za dobro sodelovanje in izvedli vse ukrepe, ki so jih napovedali. In sam verjamem, da jih bodo,« pravi Kos, ki ima sicer kot župan zvezane roke, saj občina res ni stranka v postopku, o čemer jih je obvestilo tudi samo vodstvo podjetja, in to po odvetniku. Vprašanja, povezana s hrupom, smo že pred 14 dnevi naslovili tudi na vodstvo Omco feniksa, vendar odgovora nanje nismo prejeli.