HDZ je danes razglasila volilno zmago, potem ko je v prvem krogu lokalnih volitev na Hrvaškem v nedeljo dobila 12 predsednikov županij (od skupno 21), 43 županov mest (od 128) in 168 županov občin. Sprva se je na podlagi rezultatov v velikih mestih zdelo, da stranko čaka razočaranje, toda potem je osvojila tudi skoraj tretjino vseh sedežev v lokalnih svetih in je najmočnejša stranka povsod v državi razen na severozahodu, v Primorju in Istri.

Največja opozicijska stranka SDP je slavila zmago svojih kandidatov v dveh županijah, 13 mestih in 32 občinah. Med drugim je izgubila večino v zagrebški skupščini. Socialdemokrati so na volitvah pokazali vrsto slabosti, a to ni ustavilo predsednika SDP Davorja Bernardića, da ne bi v volilni noči pozval k predčasnim parlamentarnim volitvam.

Mosta pa volilci niso kaznovali za odhod iz vlade, saj so njegovi kandidati vstopili v skoraj vse županijske skupščine.

Split bi bil obliž na rano v Zagrebu V HDZ bodo lažje preboleli katastrofalen rezultat svojega županskega kandidata Draga Prgometa v Zagrebu in njegove liste za mestno skupščino, če bodo v drugem krogu 4. junija v boju za županski položaj v Splitu premagali nekdanjega župana Željka Keruma. Ta je s svojim vulgarnim populizmom znova pridobil največ podpore, kandidat HDZ Andro Krstulović Opara (HDZ) je za njim zaostal za slabih pet odstotkov (graf). Pri tem pa je vprašljivo, kako bodo v drugem krogu ravnali volilci splitske levice, ki ne bodo več imeli svojega kandidata. V Zagrebu je pričakovati »referendumski« drugi krog v boju za skoraj milijardo evrov vreden mestni proračun. Kandidatka HNS Anka Mrak - Taritaš, ki jo podpirajo levosredinske stranke na čelu s SDP, je pozvala volilce, naj se odločijo, ali si želijo bolj transparentnega in odprtega načina upravljanja mesta ali pa so zadovoljni z dolgoletnim županom Milanom Bandićem, ki je v prvem krogu zmagal. Dobil je dobrih šest odstotkov več podpore kot Mrak-Taritaševa, a tudi približno 40.000 glasov manj kot pred štirimi leti. Pripravljen pa je na sodelovanje z vsemi, predvsem s HDZ in neodvisno listo skrajne desničarke Brune Esih ter sredinske Sandre Švaljek, ki je kot kandidatka za županjo končala na tretjem mestu, pet točk za Mrak-Taritaševo.

Most in HDZ v Dalmaciji na nož Za spremembe se v drugem krogu verjetno ne bodo odločili ne volilci na Reki ne volilci v Osijeku, tretjem in četrtem največjem hrvaškem mestu, kjer sta prepričljiva zmagovalca prvega kroga dosedanja župana, socialdemokrat Vojko Obersnel in neodvisni kandidat Ivica Vrkić, ki ga podpira SDP. Posebno ostra predvolilna tekma je bila v Dalmaciji, v kateri sta šla na nož donedavna partnerja v vladi, HDZ in Most neodvisnih list. Kandidatoma Mosta se je uspelo uvrstiti v drugi krog volitev za predsednika splitsko-dalmatinske in dubrovniško-neretvanske županije, a je izgubil večino v mestni skupščini v svojem izhodiščnem oporišču Metković. Tam bosta kandidata Mosta in HDZ nadaljevala boj za županski stolček v drugem krogu, tako kot na vzhodu države v vukovarsko-sremski županiji.