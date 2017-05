Stanovanja za družine, ki si jih ne morejo privoščiti

Medtem ko je na zadnjem razpisu ljubljanskega stanovanjskega sklada več kot tisoč družin, ki izpolnjujejo vse pogoje, spet ostalo brez neprofitnega najemnega stanovanja, se republiški stanovanjski sklad igra z javnim denarjem. Na Brdu so končali najnovejšo širitev soseske Zeleni gaj in na trg dali 52 stanovanj v tako imenovani vzorčni hiši, 18 vrstnih hiš, 6 štirisobnih dupleksov in 6 atrijskih stanovanj pod njimi. Vse je inovativno in nadstandardno. Take so tudi cene. Najcenejše stanovanje je 38 kvadratnih metrov velika garsonjera za dobrih 140.000 evrov. Stanovanje s spalnico in manjšim kabinetom je mogoče kupiti za 175 tisočakov. To stanovanje ima 58 kvadratnih metrov bivalne površine, nima balkona, a ima lep razgled na avtobusno postajališče.