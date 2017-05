A sreča spremlja pogumne; ne smemo se predati. »Nič razen konca sveta ne more pokončati vsakdanjega življenja,« pravi Hakim Bey. »Nič razen konca sveta ne more pokončati naših stremljenj po dobrih stvareh, po čudežnem.« Pred kratkim sem na zaprašeni polici s knjigami našla zvežčič Potujeva k Himalaji iz zbirke Knjižnica sinjega galeba iz leta 1952, njen avtor je Indijec Dhan Gopal Mukerdži. Na naključni strani sem prebrala: »Res je, da se človeku že kar priskuti, če ga ne pitajo z ničimer drugim kot z zgodbami o kačah, ali saj vesta, da so ljudje še hujši kot kače in prav tako nevarni kot tigri.«

Ko sem se učila novinarstva, so me najstrožji med učitelji poskušali navaditi na zapoved, da je treba v časopisih slediti svetemu klicu objektivne resnice. Ali je nekaj res, ali pa ni res, tu ni trte mrte. Če se ne moreš odločiti, za vsak slučaj zabeleži obe op