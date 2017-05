Nogometaši Rijeke so krog pred koncem hrvaškega prvenstva z zmago proti Cibalii (4:0) tudi matematično potrdili prvi naslov najboljšega v državi. Po desetletjih sanjarjenja, neizpolnjenih želja in težkih trenutkih so si ob uspehu močno oddahnili predvsem njihovi navijači, ki so po zadnjem sodnikovem žvižgu preplavili igrišče stadiona na Rujevici, rajanje pa nadaljevali na osrednjem trgu pristaniškega mesta. »Reka se je videla iz vesolja,« so zaradi spektakularnega ognjemeta in množice navijaških bakel v šali zapisali na enem od hrvaških novičarskih portalov. Da se je nogometna evforija zavlekla vse do jutra, je med drugim poskrbel tudi reški župan Vojko Obersnel, ki je lokalom v središču mesta izdal posebno dovoljenje za obratovanje vse do jutra.

»Ne zbudite me, še vedno sanjam,« je bil po uspehu čustven predsednik Rijeke Damir Mišković in pristavil: »Verjeli smo vase, sam pa sem verjel v vse nas. Vsi smo Rijeka in uspelo nam je, da je Rijeka postala vsa Hrvaška.« Mišković se v svoji zadnji povedi ni pretirano uštel, saj so se pri naših južnih sosedih enajstletne prevlade zagrebškega Dinama že pošteno nasitili. O tem se je bilo mogoče prepričati tudi ob prebiranju hrvaških medijev, ki v en glas trdijo, da so Rečani tako po igri kot obnašanju na in zunaj igrišča zasluženo osvojili državno krono. Ob tem niso pozabili izdatno omenjati glavnega tvorca uspeha, trenerja Rijeke Matjaža Keka. Mariborčan je že na novinarski konferenci po tekmi prejel stoječe ovacije in čestitke sedme sile, med brskanjem po hrvaških novičarskih spletnih straneh pa je marsikateri bralec nemara dobil vtis, da te med seboj kar tekmujejo, katera bo Slovencu spisala večji hvalospev. Izčrpno so Keka analizirali na portalu Index, kjer se niso pozabili pohvaliti, da so 55-letnika kar dvakrat predlagali za selektorja hrvaške reprezentance – prvič že pred sedmimi leti, ko so pod vodstvom Slavena Bilića pogoreli v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v Južnoafriški republiki.

»Dolgo se je čakalo na ta dan. Ta naslov prvaka je za vse, ki nosijo Rijeko v srcu. Za vse generacije igralcev, trenerjev, osebje v klubu, za vse meščane. Za vse tiste, ki so leta in leta trpeli, a verjeli, da bo nekoč nastopil ta dan. Prvenstvo smo osvojili več kot zasluženo, bojevali smo se z izjemnim tekmecem (Dinamo Zagreb, op. a.), ki nam ni pustil dihati vse do predzadnjega kroga,« čustev ni zadrževal Matjaž Kek in hkrati priznal, da bo igralcem, četudi prvenstvo še ni končano, dovolil, da se poveselijo. »Zavedam se, da nas čaka nekaj dni pijančevanja in zdravljenja mačka. A napočil bo tudi čas za streznitev, saj gre nogomet dalje. Glede na to, kako bo po slavju, bo prvi trening v torek zvečer. Ni še konec, v soboto nas čaka še revijalna tekma na Maksimirju z Dinamom.«

Za prvi naslov v 71-letni zgodovini obstoja kluba bodo nogometaši Rijeke in trenerski štab tudi ustrezno nagrajeni. Čeprav je višina denarne nagrade poslovna skrivnost, pa se znesek na posameznika menda giblje med 10.000 in 50.000 evri.