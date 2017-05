A Kek ni osvajal le lovorik (hrvaški prvak, hrvaški pokal, hrvaški superpokal, dvakrat uvrstitev v skupinski del lige Evropa), ampak je vseskozi moral delati selekcijo igralcev, ker mu je klub najboljše prodajal za rekordne milijone evrov, gradil prepoznavno in všečno igro ter zbiral točke, kar je v nogometu najtežje. Naslov prvaka z Rijeko je njegov nogometni doktorat. Dinamo je bil doslej zaradi ustroja in pomoči v zaledju nedotakljiv, dokler se vladar kluba Zdravko Mamić ni znašel v postopkih na sodišču. Ko je prišlo do rezultatskega zdrsa (dvakrat neuvrstitev v ligo Evropa, trikrat zapored drugi za Dinamom), je Keka pod pogromom zaščitilo vodstvo kluba s predsednikom Damirjem Miškovićem na čelu. Za nameček so zgradili supermoderen nogometni center za trening na Rujevici, ki je osnova za nadaljnjo rast kluba. Pred Kekom je nov izziv liga prvakov, ni pa dvoma, da je dozorel za prestop v nemško bundesligo.

Španska liga je znova potrdila, da je najboljša na svetu, madridski Real pa zasluženo prvak. Od Barcelone je imel veliko boljšega trenerja in daljšo klop. Zinedine Zidane je trener z avtoriteto tudi za največje zvezdnike in njihove ege, ker je osvojil vse možne največje lovorike kot igralec. Z naslovom prvaka s Chelseajem je italijanski trener Antonio Conte potrdil, da je trenutno eden najboljših na svetu. Prvak je postal že v prvi sezoni na Otoku v ostri konkurenci, kjer je uveljavil svoj prepoznaven slog igre, v katerem menja sisteme postavitve. Bayern v Nemčiji in Juventus v Italiji sta serijska prvaka, ker imata znanje, hierarhijo in kapital. V Italiji bo Juventus prvak, dokler si ne bosta opomogla Milan in Inter, ki znata osvajati lovorike, medtem ko tekmeci, kot so Napoli, Roma, Lazio…, v odločilnih trenutkih podležejo čustvom in niso roboti, ki bi znali zmagovati.