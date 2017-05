Čeprav je jasno, da je naziv Dnevnikovega igralca sezone že pripadel Olimpijinemu Devinu Oliverju, ki smo mu pred petkovo tekmo tudi izročili posebno plaketo in dres slovenske reprezentance, bomo z izborom najboljših posameznikov nadaljevali povsem do konca sezone državnega prvenstva. Na drugi finalni tekmi je izstopal Brandon Jefferson iz Olimpije, ki je v zaključku zadel neverjetno trojko, ki se je izkazala za odločilno, na tretji pa je bil nepričakovani junak Rogaške Leon Šantelj.

Ko si je Dragan Đuranović na drugi finalni tekmi zvil gleženj in obležal na tivolskem parketu, je hipoma postalo jasno, da nanj trener Damjan Novaković na tretji ne bo mogel pretirano računati. Đuranović je sicer stisnil zobe in v zadnji četrtini dosegel nekaj pomembnih točk, a je zajetnejšo minutažo to pot vseeno prejel Leon Šantelj. Dvaindvajsetletni Postojnčan od izziva ni zbežal in prikazal odlično predstavo, s katero je presenetil tako svojega trenerja Damjana Novakovića kot tudi nasprotnikovega Gašperja Okorna. »Šantelj je imel fantastičen večer. Zadel je tudi tisto, kar po navadi ne. Lahko mu le čestitam, saj je odigral zelo lepo,« je Dnevnikovemu igralcu tretje finalne tekme športno čestital Okorn.

Po odlični predstavi je Leon Šantelj priznal, da se je dobro počutil že ves dan pred tretjo finalno tekmo. »Takoj po drugi tekmi mi je Dragan Đuranović dejal, naj bom v pripravljenosti in da mu bom mogel pomagati, saj ga je gleženj kar precej bolel. Dodal je, da verjame in zaupa vame ter naj le potrdim, česa sem zmožen. Verjel sem vase, poleg tega pa imam v Dragiši Drobnjaku odličnega mentorja, ki mi pomaga z marsikaterim nasvetom. Zelo sem mu hvaležen,« je zgovorno razlagal Leon Šantelj, ki pred četrto tekmo v Ljubljani sporoča: »Čaka nas nova zgodba, nova borba. Prav nič še ni odločenega. A o peti tekmi še nikakor ne razmišljamo. V naših glavah je le obračun v Tivoliju.«

V glasovanju za Dnevnikovega igralca tretje finalne tekme je drugo mesto pripadlo Tadeju Fermetu (16 točk, pet skokov, štiri asistence), tretje Taylorju Johnsu (16 točk in devet skokov), četrto Darwinu Davisu Jr (14 točk in devet asistenc) in peto Devinu Oliverju (15 točk, sedem skokov, štiri asistence).