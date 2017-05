Kitajska razbila Ciino mrežo

Vplivni kitajski državni časopis Global Times se je danes navdušeno odzval na nedavno poročanje New York Timesa, da je kitajska oblast od leta 2010 do 2012 ubila in zaprla približno dvajset informantov Cie ter tako uničila mrežo, ki jo je ameriška obveščevalna služba gradila dolga leta. »Če poročanje drži, pozdravljamo protiobveščevalne dejavnosti Kitajske. Ne le da je razbila mrežo Cie, ampak v Washingtonu obenem ne vedo, kaj se je zgodilo in kje zalomilo,« piše Global Times.

New York Times je v soboto poročal, da je kitajska oblast razbila obveščevalno mrežo ter aretirala od osemnajst do dvajset oseb, ki so domnevno dobavljale zaupne podatke Cii. Enega so domnevno javno ustrelili pred vladno palačo v opozorilo drugim. Časnik tudi navaja, da Cia ne ve, kako so Kitajci prišli do informacij o njeni mreži obveščevalcev oziroma ali ima v svojih vrstah ovaduha ali pa je Peking prišel do podatkov kako drugače, denimo s prisluškovanjem. Razkritje je menda Cii povzročilo velikansko škodo, podobno tisti, ki jo je utrpela, ko sta njena vohuna Aldich Ames in Robert Hanssen izdajala zaupne podatke Sovjetski zvezi in pozneje Rusiji. Viri iz Pekinga imajo domnevno dostop do zelo občutljivih informacij, potem pa so informanti začeli izginjati. FBI in Cia sta po poročanju časnika opravila obsežno preiskavo zaposlenih na ameriškem veleposlaništvu v Pekingu, a nista zbrala dovolj dokazov, da bi koga obtožili, da informacije odnaša Kitajcem.