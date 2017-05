Nove slovenske znamke

Letošnja skupna tema znamk Europe so gradovi. Izšli bosta dve mali poli s po 8 znamkami, vinjeto in tremi ilustracijami na sopoljih. S turističnima fotografijama sta predstavljena gradova Rajhenburg (nominala 0,97 evra; mala pola: 7,76 evra) in Sevnica (1,26 evra; mala pola: 10,08 evra). Le ugibamo lahko, zakaj je bil izbran ravno sevniški grad?! Oblikovanje: Edi Berk, naklada: po 50.000 znamk (6250 malih pol) vsake. Žig prvega dne bo v uporabi na pošti 8290 Sevnica.

Mednarodni sejem podjetništva in obrti v Celju slavi letos 50 let. Nenapovedano bo izšel blok z eno znamko z nominalo enega evra, oblikovali so ga v CRE8, tiskan je v 5-barvnem ofsetu v nakladi 40.000 primerkov. Žig prvega dne bo v uporabi na pošti 3101 Celje.

Četrti blok z eno znamko z motivi slovenskih ladij je posvečen motorni večnamenski ladji Maribor, na kateri je pred točno dvema mesecema umrl kapitan. Ilustracija in oblikovanje sta delo Matjaža Učakarja, nominala znamke je 1,15 evra, tiskanih je bilo 40.000 blokov. Žig prvega dne bo v uporabi na pošti 6330 Piran/Pirano.

Ob svetovnem prvenstvu v atletiki bo izšla mala pola šestih znamk (z nominalo 1,15 evra) in treh vinjet. Oblikoval jo je Robert Žvokelj, DAK, tiskana naklada je 50.000 primerkov. Žig prvega dne bo v uporabi na pošti 1101 Ljubljana.

Novost predstavljata redni znamki, tiskani na traku oziroma v svitku (v Biltenu ju nekoliko nerodno opredelijo, da sta tiskani v kolutu?!), ki bosta naprodaj v škatlicah s po 50 primerki. Žal sta znamki oblikovno povsem neusklajeni, pohvalno pa je, da je znamka z motivom Aljaževega stolpa in dveh (neberljivih!) vrstic Zdravljice (foto: Primož Grahelj, oblikovanje: Villa Creativa/?/) namenjena frankiranju standardnih pisem v notranjem prometu (ne pa tudi razglednic!), zato črkovna nominala A (= 0,37 evra; cena svitka 50 znamk na traku: 18,510 evra). Druga znamka, motiv Bleda (ilustracija: Zlatko Drčar), je namenjena frankiranju standardnih pošiljk (tudi razglednic!) v mednarodnem prometu (črkovna nominala C = 1 evro; cena svitka 50 znamk na traku: 50 evrov). Znamki manjšega formata, 30 x 25 milimetrov, so v 4-barvnem ofsetu natisnili na samolepilnem papirju v tiskarni Zrinski v Čakovcu, kjer so jih tudi mišje izsekali (zobčanje: 21 ½ /?/). Na filatelističnih okencih pošt ju boste lahko kupili tudi posamezno.

Izšli bosta tudi dve razglednični dopisnici s črkovno nominalo B (prodajna cena: 0,78 evra). Prva je namenjena 18. srečanju združenja evropskih parlamentov in 25-letnici DS RS, oblikoval jo je Klemen Kunaver, žig prvega dne bo v uporabi na pošti 1101 Ljubljana. Druga je posvečena septembrski filatelistični razstavi OsmoOkno, oblikoval jo je Adam, žig prvega dne bo v uporabi na pošti 4106 Kranj.