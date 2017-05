Čeprav je doslej veljalo splošno prepričanje, da je mačkam vseeno za svoje lastnike oziroma da do njih ne gojijo velikih čustev, zagotovo pa bistveno manj kot psi, kaže, da ni čisto tako. Mačke, ki rade veliko spijo in nasploh ne potrebujejo toliko pozornosti in oskrbe kot psi, sicer dajejo vtis, da imajo svoje človeške spremljevalce le zato, da jim dajejo hrano in se z njimi občasno poigrajo, a je raziskava, ki so jo izvedli v Ameriki, pokazala, da mačke vseeno niso popolnoma indiferentne do nas.

Raziskovalci z univerze v Oregonu, ki so hoteli izvedeti, čemu mačke dajejo prednost, hrani, igračam ali druženju z ljudmi, so ugotovili, da ima večina mačk najraje od vsega prav druženje z ljudmi, saj so jim dale prednost celo pred hrano. In to je menda brez dvoma dokaz, da imajo mačke ljudi rade. Znanstveniki, ki so rezultate svoje raziskave objavili v reviji Behavioral Processes, so v preteklosti najprej proučevali le odzive mačk na hrano, vonje in vizualne dražljaje ter to, kakšen vpliv imajo ti na mačje vedenje, nato pa so se posvetili še njihovim interakcijam z ljudmi.