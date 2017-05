Predah na kapitalskih trgih

Pretekli teden je minil v znamenju obtožb zoper ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki naj bi skušal vplivati na nekdanjega direktorja FBI, in tudi korupcijske afere v Braziliji, kjer naj bi novi predsednik Michel Temer domnevno dajal podkupnine. Če smo v prejšnjem pregledu borz pisali o najnižji vrednosti indeksa strahu vlagateljev (indeks VIX) po letu 1993, ta teden vsekakor ni minil mirno. Trgi so negativno reagirali na obtožbe zoper Trumpa, da naj bi od nekdanjega direktorja FBI Jamesa Comeya zahteval opustitev preiskovanja povezanosti višjih predstavnikov Trumpove predsedniške kampanje in predstavnikov ruske vlade. Možnost za odstavitev ameriškega predsednika je na kratek rok sicer zanemarljiva, a vlagatelji so se ustrašili, da se bo Trumpova administracija zaradi obtožb ukvarjala predvsem sama s sabo in ne z gospodarskimi ukrepi, ki jih napoveduje vse od začetka predsedniške volilne kampanje. Ameriški indeks S & P 500 je tako dosegel največji padec po lanskem septembru in tako v enem dnevu izgubil kar 2,4 odstotka, preračunano v evre. Indeks VIX, ki meri strah vlagateljev, je v tem tednu pridobil 15 odstotkov. Tako ni presenetljivo, da so vlagatelji našli zatočišče v ameriških državnih obveznicah, ki so v preteklem tednu rahlo porasle. Zahtevana donosnost 10-letne ameriške državne obveznice je izenačila najnižjo vrednost, doseženo v zadnjem mesecu. V preteklem tednu smo bili priča tudi slabitvi dolarja, ki je proti evru izgubil dobra 2 odstotka.