Rdeča nit festivala, ki bo potekal v petek in soboto, 26. in 27 maja, bo slogan »Vse izmišljeno novo – je pozabljeno staro«. Petkovo dogajanje bo že tradicionalno namenjeno glasbenim in gledališkim nastopom. Dopoldan bo od 9.30 do 11.30 nastop učencev OŠ Toma Brejca, OŠ Marije Vera, dijakov Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik ter plesnega kluba Šinšin. Popoldne bodo lahko otroci ustvarjali na različnih delavnicah, kjer bodo spoznavali uporabo naravnega materiala za izdelavo nakita, ustvarjali bodo čarovniške napoje ter spoznali stare srednjeveške športne igre. Na odru bo otroke zabaval Teater Cizamo, nastopili pa bodo tudi otroci iz različnih enot vrtca Antona Medveda Kamnik. Sobotni program bo trajal od 11. do 18. ure, otroke bo zabaval čarodej Jole Cole, uprizorili bodo gledališke predstave, predstavila se bo tudi glasbena šola Kamnik. Ob robu kulturnega dogajanja bodo otroci lahko spoznali številne športne klube v Kamniku in zamenjali svoje slikanice, stripe ali otroške knjige, ki so jih že prebrali, s tistimi, ki jih še niso. Oba dneva bodo otroci prejeli zloženko festivala z zemljevidom, na katerem bodo zbirali žige. Tisti, ki bodo zbrali vse žige, bodo prejeli posebno Veronikino nagrado. V soboto bo v Keršmančevem parku potekala tudi tržnica Okusi Kamnika – podeželje in eko.