Takrat je bil ustanovljen tudi Sklad Toneta Pavčka, ki uresničuje vizijo podpisnikov deklaracije in ki je v desetih letih od ustanovitve finančno podprl že 120 projektov, s katerimi na šolah spodbujajo učenje ruščine. Raznovrstni projekti, za katere v skladu letno namenijo med 22 in 25 tisoč evrov, so tako združili že skoraj 12.500 učencev in dijakov iz več kot 70 slovenskih osnovnih in srednjih šol, za skoraj trikrat pa se je v prvem desetletju delovanja povečalo tudi letno število dijakov, ki opravljajo ruščino na splošni maturi. Festival ruskega jezika Rusijada v Škofji Loki, Teden ruskega filma v organizaciji škofjeloške gimnazije, številni dogodki, povezani z rusko kulturo, na celjski gimnaziji in decembrsko praznovanje otrok iz dvojezičnih družin, ki ga pripravlja zavod Vesela dRuščina so tako le nekateri uspešni projekti, ki jih je po poročanju STA ob deseti obletnici delovanja izpostavila koordinatorica sklada Julija Mesarič. Šole lahko za finančno podporo sklada pri uresničevanju svojih projektov kandidirajo na dveh razpisih. Za tovrstne projekte v skladu namenijo 70 odstotkov denarja, preostala sredstva iz proračuna pa namenijo stalnim projektom, kot sta denimo mednarodni festival otroške pesmi Veseli veter ter izobraževanje mladih v Zvezdnem mestu.