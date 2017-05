Hiša se na severni strani s »slepo« fasado zapira proti ulici, s čimer ustvarja intimnost in poudarja skrivnostnost, a se v vsej razsežnosti odpira na vzhod in zahod. Tako se interjer vizualno in funkcionalno razširi na vrt, za kar poskrbijo velike zastekljene površine v temnih okvirjih. Ker je notranjost na južni in zahodni strani dvovišinska, je dnevna soba odprta in svetla, saj polno izkorišča dnevno svetlobo. Tako ustvarjen bivalni prostor je oblikovan za življenje brez meja: med zunaj in znotraj, med dnem in nočjo, med zgoraj in spodaj.

Dnevni prostor čez dve etaži Nad garažo, bivalno kuhinjo in jedilnico so spalnica, otroška soba in garderobna soba, medtem ko sega dnevni prostor čez obe etaži. Središče slednjega predstavlja mogočen, v les oblečen kamin, ki hkrati deli osrednji prostor in se z leseno oblogo nadaljuje v garderobno omaro na galeriji. K spalnim prostorom v nadstropju vodijo asimetrične stopnice s stekleno ograjo. Stopnice in galerija so funkcionalni podaljšek bivalnega prostora in se z njim vizualno povezujejo, zaradi česar komunikacija med bivalnim in spalnim delom hiše lažja.