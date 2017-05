Vse klice, sporočila in ves prenos podatkov, ki jih vključuje vaš paket, lahko od 15. 6. 2017 dalje uporabljate v kar 31 državah EU/EEA*.

*Države EU so: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Republika Ciper, Republika Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska in Velika Britanija. Države EEA so: vse države EU ter Islandija, Lihtenštajn in Norveška.

Preverite, kaj vključuje vaš paket za brezskrbno uporabo v tujini.

