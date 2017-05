Miro Cerar je na današnjem zasedanju državnega zbora povedal, da bodo s prihodnjim letom odpravljeni vsi varčevalni ukrepi, ki veljajo za usklajevanje pokojnin in izplačilo upokojenskega regresa. S tem se bomo vrnili na raven pred sprejemom zakona za uravnoteženje javnih financ, pravi premier Miro Cerar. Za zakon o demografskem skladu je izrazil željo, da ga v DZ pošljejo do poletja.

Na zasedanju je tudi komentiral incident v Piranskem zalivu. Kot pravi, tik pred objavo razsodbe arbitražnega sodišča javna razprava o tem ne koristi nikomur. Zagotovil je, da slovenski organi v primeru incidenta vedno ukrepajo v skladu s svojimi pristojnostmi, pristojno ministrstvo pa o njih obvešča arbitražno sodišče. Povedal je, da se incidenti dogajajo že dlje in niso tako redki, v okviru pristojnosti pa v njih ukrepata slovenska policija in ribiška inšpekcija. Trdi, da Slovenija spoštuje arbitražni sporazum in si ne sme dovoliti, da zaradi nepremišljenega dejanja ali besede ogrozi proces, da sodišče objavi končno razsodbi in s tem rešijo spor po pravni poti.