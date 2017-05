Zaza Pačulia je ameriškim medijem zaupal, da neznanci njemu in njegovi družini prek različnih medijev grozijo s smrtjo: »Meni lahko grozijo, ne pa ženi ali otrokom,« je dejal gruzijski center, ki je moral okrepiti varnost pred svojim domom in za varnost otrok najeti zasebnega detektiva. »Mislim, da ni le krivda 'Popa', vendar tisto, kar je rekel, ima zagotovo vpliv na ljudi. Ti si mislijo, če je Popovich to dejal, lahko vzamem pravico v svoje roke. Žal ne morem vplivati na inteligenco ljudi,« je dejal Zaza Pačulia.

Gruzijski center je zaradi incidenta na igrišču že cel teden deležen hudih kritik pristašev San Antonia, saj je poškodba Leonarda po mnenju mnogih docela spremenila potek serije. Golden State vodi s 3:0 in je na pragu uvrstitve v finale. Ne glede na to, ali je bila poteza 33-letnika res namerna, je jasno, da so določeni navijači prestopili mejo, za kar pa je zaradi nespametnega obtoževanja v afektu odgovoren tudi trener San Antonia Gregg Popovich. Pačulia obžaluje, da 68-letni Američan ni premislil, preden se je odločil za tovrsten oster napad v medijih.