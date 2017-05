V Sloveniji ima posamezen prebivalec po 170 kilogramov električne in elektronske opreme, skupno okoli 340.000 ton. Glede na lani zbrano količino e-odpadkov, dobrih šest kilogramov na prebivalca, imajo gospodinjstva doma desetletno količino prodane električne in elektronske opreme. Zaradi hitrega razvoja tehnologije se bo količina e-odpadkov še povečevala, kar je skrb vzbujajoče, saj nam ne uspe tako hitro predelati ali uničiti vseh neuporabnih naprav, kot proizvajamo nove. Da ti odpadki ne bi končali na neustreznih mestih, je poleg sistematičnega ozaveščanja javnosti treba vlagati tudi v infrastrukturo prevzemanja teh odpadkov, smo slišali na nedavni strokovni konferenci Navade posameznikov pri ravnanju z odpadki, ki jo je pripravila družba za ravnanje z električno in elektronsko opremo ZEOS. Pod njenim okriljem poteka od začetka lanskega leta petletni vseslovenski projekt Gospodarjenje z e-odpadki v okviru evropskega okoljskega programa LIFE.

Ulični zbiralniki in zeleni koti

»S projektom si pod sloganom E-cikliraj prizadevamo ozavestiti širšo javnost o pomenu skrbi za okolje,« je dejal direktor ZEOS in vodja projekta Emil Šehić. »Le tako bomo gospodinjstvom približali ter omogočili ločevanje in oddajanje e-odpadkov. S tem bomo ne le ohranili naravne vire surovin in zmanjševali negativne vplive na okolje, ampak ustvarjali tudi nova delovna mesta in nove poslovne modele krožnega gospodarstva.« Cilj projekta je do leta 2020 izboljšati prevzemno infrastrukturo za baterije in male gospodinjske aparate ter zbrati eno tono e-odpadkov na ulični zbiralnik. V dobrem letu so na ekološke otoke, ki stojijo v 140 občinah, postavili 26 uličnih zbiralnikov za e-odpadke in odpadne baterije, vseh zbiralnikov pa je že 523. Uredili so tudi 56 zelenih kotov za oddajo e-odpadkov in odpadnih baterij v trgovinah z elektronsko opremo, načrtujejo pa še mobilni zbiralnik, ki bi ob sobotah obiskoval prevzemna mesta na podeželju.

Grelniki vode, opekači kruha, sušilniki za lase, računalniki, kamere in mobilni telefoni – to je le nekaj malih električnih naprav, ki nemalokrat, ko odslužijo svoje, končajo med mešanimi komunalnimi odpadki ali na divjih odlagališčih. Največkrat zaradi pomanjkanja informacij o tem, zakaj je treba z odpadno elektronsko opremo ravnati pravilno in kje so zbiralniki zanjo. Še pred nedavnim je večina končala odložena na odlagališčih, sežgana ali predelana brez kakršne koli predhodne obdelave. Ločeno zbiranje te vrste odpadkov, izločitev nevarnih snovi iz odpadne opreme ter nadaljnje ustrezno ravnanje z njimi je bistvenega pomena. Zato je slovenski projekt ozaveščanja o gospodarjenju z elektronskimi odpadki, ki načrtuje v skladu z direktivama Evropske unije do leta 2020 zbrati 65 odstotkov e-odpadkov in 45 odstotkov baterij, danih na trg, še toliko pomembnejši. Odlaganje na nepravem mestu namreč lahko povzroči onesnaženje tal in podtalnice s strupenimi snovmi, ki škodujejo okolju, ljudem in živalim (svinec, kadmij, živo srebro, različni plini). Hkrati pa so te snovi zelo dragocene surovine in jih v naravi težko pridobimo, saj so na voljo v omejenih količinah.