QiGong čiščenje kostnega mozga, je starodavni sistem, k je namenjen ohranjanju močnih kosti in dobrega ravnotežja. Sklop vaj ”čiščenje kostnega mozga” izhaja iz 6. stoletja našega štetja, ko je indijski menih po imenu Da Mo pripeljal budistične vede na Kitajsko. Med svojim obiskom zdaj zelo znanega Shaolinskega samostana je opazil, da ima večina menihov zaradi dolgoletnega sedenja pri meditaciji takšne ali drugačne zdravstvene težave. Zato se Da Mo odločil, da razvije poseben sistem vaj z namenom, da bi menihi ohranili prožnost in zdrave kosti ter da bi pozdravili poškodbe kosti, kit in regenerirali kostni mozeg.

Glavni cilj vaj ”čiščenja kostnega mozga” je spodbujanje ter usmerjanje življenjske energije in krvnega toka v kosti, kar v kostni mozeg pripelje kisik. Zaradi povezanosti vaj z meditacijo pa vadba vodi tudi v notranji mir in duhovni razvoj. Vaje predstavljajo podporo zdravju, daljšajo življenjsko dobo ter vodijo k bolj duhovnemu načinu življenja. ”Čiščenje kostnega mozga” s povezanostjo uma in telesa preprečuje staranje sklepov in kosti. Med izvajanjem vaj na nek način zares ”čistimo” bele in rdeče krvne celice, ki nastajajo v kostnem mozgu in ki so z leti postale ”umazane” oziroma manj učinkovite, kostni mozeg pa bolj zamaščen. Vaje očistijo naše telo ter naš duh. Ta oblika vadbe nas nauči uravnavati življenjsko energijo znotraj meridianov in notranjih organov. Vadba spodbuja kroženje življenjske energije predvsem v kosti in v možgane in jih na ta način nahrani. Pomaga pri ohranjanju nalog, ki jih imajo kosti v telesu ter zaradi dobrega pretoka energije v možganih tudi poživi našega duha.

