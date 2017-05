V verižnem trčenju na štajerski avtocesti v okolici Domžal se je hudo poškodoval voznik starejšega golfa, ki je po prvih ugotovitvah policistov tudi povzročil prometno nesrečo. Po naših informacijah si je zlomil nogo in hudo poškodoval spodnji del obraza, ob prihodu gasilcev pa je visel iz avtomobila.

Danes ob približno sedmih zjutraj je počilo na avtocesti pri izvozu za Krtino v smeri proti Ljubljani. »Z zbranimi obvestili po opravljenem ogledu kraja prometne nesreče je bilo ugotovljeno, da je nesrečo domnevno zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo povzročil voznik osebnega vozila znamke volkswagen golf, ki je trčil v ustavljajoče se vozilo v koloni. Vozila so se namreč občasno ustavljala zaradi prometnih razmer – jutranje konice. Vozilo znamke mazda je po trčenju odbilo naprej v vozilo volvo, to pa še naprej v zadnji del kombiniranega vozila znamke mercedes,« je prve ugotovitve policistov danes strnila Maja Ciperle Adlešič z ljubljanske policijske uprave in naštela poškodovane: povzročitelj nesreče se je hudo poškodoval, lažje pa so se poškodovali še voznica mazde, voznik in sopotnica v volvu in potnik v Mercedesovem kombiju.

Dva zdravnika v koloni

Čeprav je materialne škode po prvih ocenah policistov »le« za 10.000 evrov, pa so poškodbe voznika starega golfa zelo hude. Po naših informacijah je po nesreči pri odprtih vratih visel s sedeža na cesto. Nogo je imel zlomljeno, spodnjo čeljust pa prerezano. Na srečo sta bila med vozniki in potniki, ki so obstali v koloni, tudi dva zdravnika s štajerskega konca, ki sta mu takoj priskočila na pomoč.

Vodja tretje izmene domžalskih poklicnih gasilcev in današnji vodja intervencije Matjaž Korošec nam je po intervenciji pojasnil, da so bili na kraju nesreče že v sedmih minutah. »Res je vse potekalo zelo profesionalno. Moram pohvaliti tudi voznike, ki so naredili prostor za reševalni pas že tedaj, ko so nas videli, da vozimo po nasprotni strani avtoceste,« nam je povedal vodja gasilcev, ki so se iz Domžal najprej peljali proti Lukovici, nato pa obrnili. Takšna pot je bila namreč najhitrejša. Najprej so priskočili na pomoč hudo poškodovanemu vozniku golfa, nato pa še eni poškodovanki, ki so jo pred prihodom druge reševalne ekipe že spravili na nosila, tako da so jo reševalci le še prenesli v reševalno vozilo in odpeljali. Tudi druge poškodovance so reševalci nato odpeljali v ljubljanski klinični center.