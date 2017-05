Če česa, si košarkarji Rogaške v drugem nastopu v finalu državnega prvenstva niso želeli, da bi Olimpija naslov prvaka slavila na njenem parketu. Da bo to dodaten motiv, je po drugem porazu priznal tudi Tadej Ferme. Slatinčanom so se po odlični igri na tretji tekmi želje uresničile, z njimi pa so se vrnile tudi sanje o veliki vrnitvi. Naslednji obračun v finalni seriji bo na sporedu v sredo v dvorani Tivoli.

Kljub temu da so košarkarji Rogaške na prvih dveh finalnih tekmah doživeli nesrečna poraza, jim to niti za trenutek ni vzelo volje po boju tudi na tretji. V športni dvorani v Rogaški Slatini je bil občutek, kot da bi v zmagah vodili gostitelji, saj je bila ta že kakšne pol ure pred začetkom polna in glasna. V začetni peterki trenerja Damjana Novakovića je bil nekoliko presenetljivo tudi Dragan Duranović, ki si je pred koncem petkove tekme v Tivoliju zvil gleženj, a se je kasneje izkazalo, da poškodba le ni nedolžna, saj ga je v peti minuti zamenjal Leon Šantelj. Dvaindvajsetletni Postojnčan se je izkazal za prijetno presenečenje, saj je do polčasa dosegel kar 14 točk in bil najbolj zaslužen, da je Rogaška ob koncu prve četrtine vodila že za 13. Ko so gostujoči košarkarji začeli nekoliko bolj zadevati v napadu, so prednost izničili, a jih je na cedilu puščala porazna obramba. Tako so Slatinčani vseh uvodnih 20 minut nadzorovali potek dogodkov na parketu in do glavnega odmora nasprotniku nasuli kar 46 točk.

Olimpija je v slačilnici gotovo snovala preobrat v nadaljevanju, a je bil to račun brez krčmarja. Pri Ljubljančanih je namreč še naprej pešala obramba, ko pa se jim je ustavil še met za tri točke, ki je eden glavnih orožij zmajev, je prednost Rogaške začela naraščati. Po polaganju Mihe Fona pred koncem tretje četrtine je znašala že 18, navijači v dvorani pa so noreli. Gostje so v preostanku obračuna zaigrali na vse ali nič, a je bilo hitro jasno, da je tokrat Rogaška preprosto boljša. Nekaj točk je namreč v pomembnih trenutkih dodal še Đuranović, ki je kljub bolečinam stisnil zobe, gostitelji pa so nato tekmo brez težav pripeljali do zmage.

»Brez dileme smo bili pod hudim pritiskom. V serijah na pet zmag je tretja tekma najpomembnejša. Pritisk bo zdaj v sredo še precej večji. Nas v igri znova drži le uspeh, Olimpija pa si gotovo ne želi vračati v Rogaško Slatino. Pohvalil bi vse igralce, ne samo tistih, ki so igrali s protibolečinskimi injekcijami in tabletami. Tokrat je presenetil Leon Šantelj, ki igra ali vrhunsko ali kriminalno. To je bila njegova peta dobra tekma v letošnji sezoni,« je razpredal zadovoljni Damjan Novaković. Smejalo se je tudi junaku Leonu Šantlju: »Ves včerajšnji dan sem imel odličen občutek. Soigralci so mi stali ob strani tudi po prvih dveh katastrofalnih predstavah. Tako trenerju kot njim sem želel povrniti zaupanje in na koncu so se mi stvari tokrat poklopile.«

Medtem ko so se igralci Rogaške veselili skupaj z navijači, pa pretiranega razočaranja v taboru Olimpije ni bilo čutiti. Tudi trener Gašper Okorn je pred novinarskimi mikrofoni deloval povsem umirjeno. »Rogaška je bila zasluženo boljši nasprotnik. Mi preprosto nismo bili pravi. V prvem polčasu smo prejeli kar 46 točk, jih sicer dali 40, a ko se nam je ustavilo še v napadu, je stvar ušla izpod nadzora. Drame iz tega ne bi delal. Spočili se bomo, pripravili in v Ljubljani Rogaški vrnili milo za drago.«