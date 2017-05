Ameriški predsednik Trump je z velikim govorom v Savdski Arabiji pred več kot petdesetimi voditelji muslimanskih držav skušal vzpostaviti temelje bodočih odnosov ZDA z islamskim svetom.

Trump je drugi ameriški predsednik zapored, ki se je odločil za takšen nagovor. Barack Obama ga je imel leta 2009 v Kairu, a s to razliko, da je bil Obamov govor namenjen celjenju ran v odnosih z muslimanskim svetom, ki jih je povzročila politika njegovega predhodnika Georgea W. Busha, medtem ko je bil Trumpov najbolj namenjen celjenju ran, ki jih je povzročila njegova lastna retorika med predvolilno kampanjo, ko je rekel, da se mu zdi, da jih islam sovraži, in ko je razmišljal o sestavljanju seznamov vseh muslimanov v ZDA.

Trump je v Savdski Arabiji dejal, da Amerika muslimanom ne bo vsiljevala svojega načina življenja, ampak ponuja partnerstvo, tudi v boju proti terorizmu, ki zanj ni spopad zahoda in islama, ampak dobrega in slabega. Šest držav in ZDA je sklenilo dogovor o skupnem nastopu proti financiranju skrajnih skupin, a na seznamu je veliko tistih, ki jih je prejšnja ameriška vlada obtoževala, da skrivaj podpirajo skupino Islamska država.

Prodajal tudi orožje, ki ga Obama ni hotel

Trump je v Savdski Arabiji tudi kritiziral Iran, kar je šlo lepo v ušesa udeležencev, ki vidijo v Teheranu grožnjo in so bili kritični do Obamove politike do Irana in jedrskega sporazuma z njim. Trump ni govoril o demokraciji, je pa pozval k spoštovanju pravic žensk, ki imajo v Savdski Arabiji denimo precej manj pravic kot Iranu. Predvsem pa je v Riadu podpisal za približno sto milijard evrov vojaških poslov. Teren za sporazum je pripravil njegov zet Jared Kushner. Med orožjem je tudi protiraketni sistem THAAD, kakršnega so ZDA namestile v Južni Koreji. V paketu orožja so tudi vodeni izstrelki, ki jih Obama Savdijcem ni hotel prodati, da bi tako pritisnil na njih zaradi naraščajočega civilnih žrtev v Jemnu, kjer Riad vojaško posreduje. Kljub temu je Obama dvignil ameriško trgovino z orožjem s Savdsko Arabijo na najvišjo raven v zgodovini.

Jutri in pojutrišnjem bo Trump na obisku v Izraelu. Na prvi poti v tujino ga spremljata soproga Melania in hči Ivanka.