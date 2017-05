Po humanitarnih organizacijah glas proti predlagani uredbi o zbiranju komunalnih odpadkov v javnosti povzdiguje še malo gospodarstvo. »Obrtniki in podjetniki so ogorčeni nad novo uredbo, saj se jim zdi nedopustno, da bi morali svoje odpadke, ki nastanejo pri delu, prepustiti izvajalcem javnih služb in jih ne bi mogli več prodati na trgu kot doslej,« protestirajo v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

Boj za odpadke ali nesporazum Tako evropska direktiva o odpadkih kot veljavna nacionalna uredba o odpadkih po njihovih opozorilih določata, da lahko povzročitelj oziroma imetnik proda odpadke, ki imajo določeno tržno vrednost. »Povzročitelji odpadkov imajo že zdaj velike stroške z zagotavljanjem gospodarjenja z ostalimi odpadki, ki jih je treba v skladu z zakonodajo oddajati zbiralcem oziroma obdelovalcem, zato naj se za odpadke, ki imajo tržno vrednost in za katere obstaja trg, ohrani možnost prodaje,« zahtevajo. Da to ni boj za odpadke, ki bi jih po novem namesto podjetnikov zbiralcem oziroma obdelovalcem prodajala komunalna podjetja in s tem nižala položnice svojih uporabnikov komunalnih storitev, pa odgovarja direktor Zbornice komunalnega gospodarstva pri GZS Sebastijan Zupanc. »Odpadki, ki nastajajo pri dejavnosti podjetij – industrijski odpadki, ostanki odpadkov pri obdelavi materialov, nekomunalna odpadna embalaža, nevarni odpadki… – in niso komunalni mešani odpadki, niso predmet te uredbe. Zato je skrb OZS odveč,« je pojasnil.