Prosilca za azil S. H. iz Afganistana, ki ga je med prvomajskimi prazniki policija na Viču nasilno vklenila in ga odpeljala v Center za tujce v Postojni, je upravno sodišče z naglo intervencijo že po nekaj dneh izpustilo na prostost. Prosilci za azil so po mednarodnem pravu – med drugim z Ženevsko konvencijo in z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah – posebej zaščiteni pred poseganjem v njihovo osebno svobodo, torej pred zapiranjem.

Zakonska luknja Sodišče je ugotovilo, da je sicer res, da je bil februarja letos za S. H. sprejet pravnomočen sklep o odstranitvi v Nemčijo, ki naj bi prevzela obravnavo njegove prošnje za azil. A to še ne pomeni, da je Afganistanec s tem izgubil status prosilca za azil v Sloveniji in ga je zato mogoče zapreti. Upravno sodišče je že večkrat opozorilo, da Slovenija v zakonu o mednarodni zaščiti, ki se nanaša na prosilce za azil, v resnici sploh nima ustrezno urejenih pogojev za odvzem prostosti. Policija in ministrstvo za notranje zadeve se zato pri zapiranju prosilcev za azil sklicujeta kar na zakon o tujcih. Vendar prosilci za azil niso zgolj tujci, ampak je njihov položaj posebej ranljiv in bi zato morale biti tudi okoliščine njihovega zapiranja za rešetke skrbno določene. Enako kot Slovenija imajo to področje slabo urejeno tudi druge države. Zaprti prosilci za azil zaradi tega sprožajo tožbe, vendar se sodišča velikokrat postavijo na stran policije. Pomembna letošnja sodba sodišča Evropske unije pa je to že spremenila: sodišče je odločilo, da morajo države članice določiti »objektivna merila« za odvzem prostosti prosilcem za azil v zakonodaji in se ne morejo zanašati le na naknadne odločitve sodišč.