Slovenija je s svojo odlično lokacijo, naravnimi lepotami in poceni delovno silo v zadnjih letih postala ena najbolj zaželenih držav za snemanje oglasov, pri nas naj bi bila med drugim posneta kar polovica vseh reklam za avtomobile. Po drugi strani je zaradi nedorečene zakonodaje in slabega nadzora prava meka tudi za snemanje oglasnih spotov, v katerih nastopajo otroci. Ti so za svoje delo plačani od 65 evrov bruto za vloge statistov do 1000 evrov bruto za vodilne vloge.

Na inšpektoratu za delo pravijo, da se je število vlog za snemanje reklam in oglasov v zadnjem času močno povečalo. »Potem ko so nekatere, predvsem severnoevropske države zaostrile zakonodajo glede dela otrok, se trg seli proti jugu. V Sloveniji opažamo vse več agencij, še zlasti tuje pa so izredno agresivne,« opozarja glavna delovna inšpektorica Nataša Trček. Na inšpektoratu, kamor morajo agencije ob soglasju staršev posredovati scenarije za oglase, ugotavljajo tudi, da njihove vsebine vse pogosteje »ogrožajo varnost in moralo otrok«.

Nobenih meja nimajo včasih niti starši. »Prejeli smo na primer vlogo očeta kaskaderja, ki je želel s svojim otrokom opravljati kaskadersko delo, od zažiganja do skokov s štirikolesniki. Prejeli smo tudi vlogo z