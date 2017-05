»Le redko smo pripravljeni tvegati neuspeh, saj ima ta beseda zelo negativen prizvok. A brez tveganja le redko pride do velikih inovacij, do preskokov. Evropske inovacije so zato bolj iterativne izboljšave, ki so sicer nadvse uporabne, nas pa ne postavljajo v ospredje. To je nekaj, kar bomo morali spremeniti, če bomo hoteli biti “veliki”,« pravi Grega Milčinski, soustanovitelj in direktor podjetja Sinergise, ki je prejšnji teden sodeloval na Amazonovi akademiji v Bruslju, kjer so govorili o evropskih inovacijah naslednje generacije in o tem, kako spodbuditi znanstvenike in raziskovalce.

V prihodnost stopajo previdno

Sinergise je namreč razvil Sentinel Hub, revolucionarno rešitev, ki omogoča inovativen dostop do podatkov daljinskega zaznavanja in deluje v Amazonovem oblaku. Uporablja inovativne metode za učinkovito obdelavo in dostavo podatkov, ki zmorejo v nekaj sekundah prebrskati več sto bilijonov pikslov in vrniti zahtevane rezultate. A čeprav jih je Amazon s povabilom k razpravi o inovativnosti in strojnem učenju prepoznal kot zelo inovativno podjetje in so jim to že večkrat tudi naravnost povedali, Milčinski priznava, da tudi v podjetju Sinergise v prihodnost stopajo bolj previdno.

»Ko smo pred desetimi leti izdelali Geopedio, smo bili praktično prvi na svetu. Ampak tega položaja nismo znali izkoristiti in Geopedia je ostala slovenska inovacija, za katero večina ljudi ni nikoli slišala. Danes, 10 let pozneje, obstaja nekaj zagonskih podjetij z desetmilijonskimi vložki in stomilijonskimi vrednotenji, ki delajo natanko isto, kar smo mi počeli že pred časom. Ta vlak smo zamudili, ker smo bili preveč previdni. Morda si zdaj upamo malo več, zaradi česar nam je uspel Sentinel Hub, ki dejansko pomeni preskok v svetovnem merilu. Ampak še vedno ne gremo tako hitro, kot bi lahko šli ali bi morali iti,« o previdnosti, ki lahko prepreči velik uspeh, razmišlja sogovornik, prepričan, da bi bilo lahko več tudi sodelovanja med znanstveno sfero in gospodarstvom.