Sara Hrašar, ki obiskuje tretji letnik Gimnazije Celje Center, je zelo vsestransko dekle. Poleg tega, da se pridno uči za šolo, se v prostem času strastno spopada s številnimi konjički. »Filatelija me zelo zanima, zelo rada berem in gledam filme, najbolj pa uživam v naravi. Po napornem učenju s tekom izženem iz sebe vse pritiske, ki se čez dan nakopičijo v meni,« pripoveduje zgovorna 17-letnica.

»Že zdaj vem, kam me bo nesla študijska pot. Najbolje bi bilo, če bi mi uspelo priti na farmacijo, če ne, pa bo v redu tudi laboratorijska biomedicina ali kemija. Že od otroštva me je vleklo v bolj naravoslovne vode. Mama mi je morala kupiti mikroskop, moje igrače so bile epruvete in pipete. To je tisto, kar bi v življenju rada delala profesionalno.«

A četudi bi se kar koli zalomilo, za Saro ni skrbi. Že zdaj ima razvito podjetniško žilico, ima svoj prodajni izdelek, delovne navade in velike ambicije. »Ves čas imam v glavi mantro, da moram spremeniti svet. Ko sem bila še majhna, sem ves čas s seboj nosila zvezek, v katerega sem si zapisovala ideje, ki bi lahko izboljšale življenje ljudi. Ko sem bila na predstavitvi Ustvarjalnikovega krožka, me je Matija Goljar tako navdušil, da sem rekla: 'To je to. Moram priti zraven, moram se preizkusiti.'«

Podjetnost v genih

Nekaj osnov podjetništva, zlasti prodaje, se je Sara naučila že v domačem okolju. »Ati ima kmetijo. Nimamo živali, pridelamo pa veliko sadja, zelenjave, zelišč in to tudi prodajamo,« nadaljuje. Izkušnje so se združile z njenimi idejami in nastal je projekt Compatki. Tudi ta je povezan z družinsko zgodbo. Sara pojasni: »Moj očim Tone je invalid in kadar se je z vozičkom pripeljal domov, zlasti kadar je bilo zunaj blatno, je bilo naše stanovanje umazano. Kamenčki, ki so se držali koles, so nam čisto uničili tla. Ker je mami šivilja, sem ji predlagala, naj sešije nekakšno zaščito za kolesa. Jaz sem izmerila kolesa, 'skreirala' model, izbrala termoflis, mami pa je po mojih navodilih to sešila. Naša tla so bila s tem rešena.«

No, ne le tla v Sarinem domu, rešitev se je tako dobro obnesla, da jo je dekle sklenilo ponuditi še drugim ljudem, ki so vezani na invalidske vozičke. »Ko sem nekoč na ulici opazila fanta v vozičku, sem šla kar k njemu in mu predstavila compatke. Bil je navdušen in naročil komplet. Sešila sem ga po merah koles njegovega vozička. Še zdaj je tako zadovoljen, da mi vsak teden piše,« pove mlada sogovornica.