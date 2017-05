Zavod Sončni Kanin bo po uspešni zimski sezoni, ko so na Kanin prepeljali 20.000 potnikov, prav toliko smučarjev pa je k nam prišlo s Selle Nevee, poletno sezono začel prvega junija. Krožna kabinska žičnica bo na višino 2200 metrov obiskovalce iz doline prepeljala v dobre pol ure, kar bo hitreje kot v zimski sezoni.

»Žičnica bo obratovala vse do sredine oktobra. Za otroke do šest let in starejše od 75 let bo prevoz brezplačen. Povratna vozovnica za odrasle bo stala 17 evrov. Na svoj račun bodo prišli tudi ljubitelji gorskega kolesarjenja, ki bodo za dnevno vozovnico odšteli 20 evrov. Med poletjem bo seveda odprta tudi najvišje ležeča restavracija v Sloveniji,« je povedal Marijan Skornišek, v. d. direktorja javnega zavoda Sončni Kanin.

Z letalom iz Avstrije na kosilo Da se je z obratovanjem kaninske žičnice v Bovcu precej spremenilo, pravijo tudi v restavraciji Martinov hram. »Turisti se vračajo. V kraju je opaziti pravi vrvež. Naši gostje se že zanimajo za poletne prevoze. Pa tudi pozimi je bilo vse drugače. Očitno se je zbrala odlična ekipa, ki je Bovcu prinesla nov turistični zagon. V prihodnje si lahko obetamo še več gostov,« razmišlja Martin Berginc, ki vodi družinsko restavracijo. »Veselimo se tudi ponovnega razcveta letališča. Naš stari gost iz Avstrije na primer prileti z zasebnim letalom v Bovec na kosilo in sprehod, nato pa odleti nazaj v Avstrijo. In takšnih gostov bo v prihodnje zagotovo še več,« še doda Martin, ki v lokalu sredi Bovca ponuja tudi avtohtone domače specialitete. V Soški dolini imajo okoli 9000 postelj in na višku sezone jih še vedno primanjkuje. Zato bo hotel Kanin, ki ga obnavljajo in ga nameravajo odpreti prihodnje poletje, dobrodošla pridobitev. Kot nam je povedal Mladen Stojiljkovič, direktor družbe Adria Produkt in prokurist ljubljanskega hotela Cubo (lastnik hotela Kanin je koprska družba Alpe-Adria Hoteli), je družba Adria Produkt kupila tudi zemljišče nekdanje vojašnice Žaršče v središču Bovca. Hotel Kanin bo poleg sto sob imel tudi tri dvorane za kongresni turizem, prav tako pa tudi bazen in druge objekte, v njem pa naj bi zaposlitev dobilo 40 ljudi.

Alpe-Adria Trail podira rekorde V Bovcu veliko stavijo tudi na Alpe-Adria Trail, pot treh dežel, ki povezuje Grossglockner z Jadranskim morjem. »Pot treh dežel zaradi svoje raznolikosti, kulturne dediščine in naravnih lepot postaja ena najprepoznavnejših evropskih pešpoti,« pravi Janko Humar, v. d. direktorja zavoda za turizem Dolina Soče in direktor LTO Bovec. »Alpe-Adria Trail je skupna zgodba avstrijske Koroške, Slovenije in Furlanije - Julijske krajine. Postaja eden najkonkretnejših in najuspešnejših evropskih turističnih projektov. Pot je v minulem letu obiskalo več kot 14.000 pohodnikov, od tega 4000 v Sloveniji, ki so našemu turizmu prinesli dodaten milijon evrov. Največje bogastvo poti, ki teče skozi tri dežele, tri kulture, tri jezike, skozi zelo drugačne in dramatične oblike naravnega površja in okolja, je njena izjemna raznolikost.« V Bovcu se lahko pohvalijo tudi z dvema parkoma z ziplinom. Za vse nore na adrenalin je v dolini Krnice med dvema dvatisočakoma, Kaninom (2587m) in Rombonom (2207m), športna agencija Aktivni Planet postavila enega največjih parkov z ziplinom v srednji Evropi in največjega v Sloveniji. Drugi park se razprostira nad kanjonom reke Učje, upravlja pa ga agencija Soča Rafting.

Kmalu nov pustolovski park Vse več obiskovalcev privlači pustolovski park, skrit v soteski Srnica. Namenjen je predvsem ljubiteljem narave, adrenalinskim navdušencem in družinam. Že konec prihodnjega meseca pa naj bi vrata odprl nov pustolovski park, ki ga je zasnoval Filip Hrovat, direktor Bovec Šport centra. »Gre za specifičen pustolovski park, največji v Soški dolini. Posebno pozornost bo namenjal najmlajšim in na tak način bomo poskušali zapolniti še dokaj prazen prostor na področju bovške ponudbe, namenjene družinam,« je zadovoljen Hrovat, ki bo z odprtjem uresničil štiriletne sanje.