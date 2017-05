Prvi razred v javnih in zasebnih ljubljanskih osnovnih šolah naj bi v šolskem letu 2017/2018 obiskovalo 3015 otrok. To sicer ni še končna številka, saj postopki za odložitev šolanja nekaterih otrok še potekajo, vendar napovedi kažejo, da bo osnovne šole v Ljubljani obiskovalo 817 učencev več kot v tekočem šolskem letu. Čeprav se je lani število učencev povečalo za skoraj 900, bodo tako osnovne šole v prestolnici še polnejše.

»Naše šole se polnijo, kajti generacije prvošolcev so v zadnjih letih številčnejše kot generacije devetošolcev, ki zapuščajo osnovno šolo,« pojasnjujejo v oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kjer budno spremljajo demografska gibanja. Posledica še ene številčno močne generacije prvošolcev je, da bodo zagotovo v vsaj šestih osnovnih šolah napolnili po en oddelek prvega razreda več kot septembra lani. Več prvošolcev bodo sprejeli na osnovnih šolah Bičevje, Božidarja Jakca, Dravlje, Majde Vrhovnik, Oskarja Kovačiča in Zadobrova. Pri tem je treba omeniti, da za razliko od vrtcev šole sprejemajo otroke z začasnim bivališčem v Ljubljani in zapolnjujejo prosta mesta tudi z manjšim številom otrok iz drugih občin.

V Polju bodo še čakali

V preteklosti je Mestna občina Ljubljana kot ustanoviteljica neizkoriščene šolske prostore preurejala za program predšolske vzgoje, saj so se vrtci soočali s povečanim vpisom. Zadnja leta pa jih na podlagi demografskih podatkov, ki so napovedali večletni povečan vpis otrok v osnovne šole, ponovno preurejajo in namenjajo nazaj osnovnošolskim otrokom. Z gradnjo prizidkov, notranjimi prerazporeditvami in adaptacijami šolskih prostorov so kapacitete šol od leta 2008 povečali za 75 oddelkov, obenem pa ves čas preusmerjajo otroke na bližnje šole, ki še niso zapolnjene.

Zaradi novih sosesk Polje III ter Polje IV se je lani povečal vpis v osnovno šolo Polje in prostorsko stisko so na hitro rešili tako, da so odprli tri oddelke prvega razreda v več kot 150 let stari šolski stavbi nasproti cerkve. Tudi letos si bodo pomagali z učilnicami na Zadobrovški cesti 1, kjer je bila do leta 2010 dislocirana enota šole v Polju, ponovno pa so jo otroci napolnili v šolskem letu 2014/2015, ko je zaradi celovite obnove matične šole v njej gostovala osnovna šola Vide Pregarc.

Kljub hitri rešitvi si v centralni stavbi osnovne šole Polje vseeno želijo širitve in predvsem telovadnico. O tej naložbi so na pristojnem občinskem oddelku zapisali, da so že izdelali idejno preveritev, a bo treba za širitev še odkupiti zemljišča in tako časovnica še ni znana.