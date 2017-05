Milena Pollak, upokojenka Ravno sem kupila nekaj cvetlic in zelo me je razveselilo, ko mi jih je prodajalka dala v biološko razgradljivo vrečko. To sem prvič doživela, res pa navadno pridem s svojo torbo. Plastične vrečke niso dobre in jih je treba prepovedati. Še prepozno so se tega spomnili. Prodajalci bodo že podražili robo, brez skrbi, nič ne bodo na izgubi. Se bo pač treba navaditi na to, da bomo s seboj nosili več vrečk. Kam bomo pa sicer prišli?!