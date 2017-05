Zaradi skrb vzbujajočih podatkov o letni porabi plastičnih vrečk so se na Mestni občini Ljubljana odločili, da ukrepajo tam, kjer so te res zelo razširjene. Tik pred koncem leta, v katerem se je Ljubljana ponašala kot zelena prestolnica Evrope, so tako v javnem podjetju Ljubljanska parkirišča in tržnice (LPT) napovedali boj proti okolju škodljivim plastičnim vrečkam na vseh tržnicah v njihovem upravljanju.

»Vrečke iz koruznega škroba v nasprotju s plastičnimi vrečkami ne bodo obremenjevale okolja. Želimo, da se konča dojemanje plastike kot neškodljivega in poceni blaga,« je oznanila direktorica Mateja Duhovnik, ko so decembra kupili in razdelili več kot 120.000 biološko razgradljivih vrečk, ki imajo to prednost, da skupaj z vsebino razpadejo v kompost.

Za promocijo okolju prijazne alternative v okviru kampanje Nisem večna, sem pa zato manj tečna so vrečke branjevcem in branjevkam predali brezplačno. Že februarja pa naj bi jim jih kar LPT ponudil tudi v odkup