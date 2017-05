Nogometaši Reala iz Madrida so prvič po petih letih prvenstvo končali pred Barcelono in osvojili 33. naslov španskega prvaka. Zagotovili so si ga v zadnjem krogu z zmago proti Malagi (2:0), ki so jo na zadnjih 16 tekmah premagali še petnajstič. Galaktikom je na poti do naslova uspel edinstven dosežek, saj so postali prvi španski klub, ki je v sezoni zadel na vseh tekmah la lige. Naslov Reala sta potrdila Cristiano Ronaldo in Karim Benzema.

Zmago je proti Eibarju dosegla tudi Barcelona (4:2), a bila za tri točke prekratka za ubranitev naslova. Polovico golov na temi je dosegel Lionel Messi, ki je s 37 zadetki prvenstvo končal kot najboljši strelec. Od Camp Noua se je poslovil trener Kataloncev Luis Enrique, po poročanju španskega tiska pa ga bo na klopi zamenjal dosedanji trener Athletica Bilbaa Ernesto Valverde. Athletic je v zadnjem krogu z 1:3 klonil proti Atleticu Jana Oblaka, ki je prvenstvo končal na tretjem mestu in bil še drugič zapored okronan za najboljšega vratarja v Španiji.

Krog pred koncem so prvo mesto v italijanskem prvenstvu potrdili tudi nogometaši Juventusa, ki so doma s 3:0 premagali Crotone. Torinčani – 33. naslov in zmago so jim z zadetki prinesli Mario Mandžukić, Paulo Dybala in Alex Sandro – so sploh prva ekipa z Apeninskega polotoka, ki je lovoriko ubranila petič zapovrstjo. »Šesti zaporedni naslov je nekaj izredno pomembnega. V knjigi nogometne zgodovine smo pustili neizbrisen pečat,« je po dvoboju povedal kapetan in vratar Juventusa Gianluigi Buffon. Nogometni veteran se je pri 39 letih tudi sam vpisal v zgodovino, saj je postal prvi igralec z osmimi naslovi v serie A.

Na dobri poti, da pristane v zgodovinskih učbenikih, je tudi Massimilliano Allegri. Trener Juventusa je osvojil četrti naslov italijanskega prvaka in zdaj zaostaja le še za Giovannijem Trapattoninijem in Fabiem Capellom (oba po 7 naslovov) ter Marcellom Lippijem (5). Juventus je v tej sezoni osvojil tudi pokalni naslov, 3. junija pa ga čaka še finale lige prvakov proti Realu. Če bo Allegri uspešen, bo Juventus postal prvi italijanski klub s tremi osvojenimi lovorikami v eni sezoni.

V preostalih treh najmočnejših evropskih ligah so bili zmagovalci znani še pred koncem. V Nemčiji je bil za najboljšega znova okronan Bayern München, v Franciji je naslov slavil Monaco, v Angliji pa Chelsea. Na Otoku je bilo napeto vse do konca, saj so se za zadnji dve mesti, ki prinašata igranje v ligi prvakov, potegovali Manchester City, Liverpool in Arsenal. Praznih rok so ostali topničarji, ki bodo prihodnjo sezono prvič po kar 19 zaporednih sezonah v ligi prvakov nastopali v drugorazredni evropski ligi.

Novega prvaka so dobili tudi v Srbiji. Sedemindvajseto krono je osvojil Partizan, ki ga vodi nekdanji trener Olimpije Marko Nikolić. Beograjčani so bili pred skoraj 27.000 gledalci s 5:0 boljši od Mladosti iz Lučana.