Košarkarji Fenerbahčeja so izkoristili prednost domače dvorane na sklepnem turnirju najboljše četverice evrolige in si priborili naslov evropskih prvakov. Tako v polfinalu proti madridskemu Realu kot v finalu proti Olympiacosu so bili prepričljivo boljši tekmeci ter se zasluženo povzpeli na evropski prestol. Finalni dvoboj so dobili z 80:64 (26:18, 39:34, 60:48).

Fenerbahče je v finalu vodil od začetka tekme. Grki so se nevarno približali v tretji četrtini, ko so zaostajali s 44:46. Sledila je serija Fenerbahčeja, ki je z delnim izidom 11:0 prvič povedel z dvomestno prednostjo. Olympiacosove sanje, da bi se četrtič veselil naslova evropskega prvaka, so se razblinile v prvi sekundi 33. minute, ko je po trojki Pera Antića Fenerbahče povedel z 68:50. Najboljša strelca pri Fenerbahčeju sta bila Bogdan Bogdanović in Nikola Kalinić s po 17 točkami. Blestel je tudi Epke Udoh, ki je Vassilisu Spanoulisu in soigralcem podelil kar pet blokad, dosegel pa je še deset točk in devet skokov.

Srbski trener Željko Obradović je osvojil že deveti evropski naslov s petim različnim klubom, potem ko je bil po enkrat najboljši z beograjskim Partizanom, Joventutom iz Badalone in Realom iz Madrida ter petkrat z atenskim Panathinaikosom. Obradović je torej danes vendarle dokončal nalogo, potem ko je bil predlani s turškim moštvom četrti, lani drugi, tokrat pa je naredil najpomembnejši korak naprej.

V dvoboju za tretje mesto je CSKA nadigral madridski Real s 94:70. Slovencu Luki Dončiću na najpomembnejših tekmah kariere ni šlo po načrtih. V polfinalu proti Fenerbahčeju in v dvoboju za tretje mesto za Real ni zadel nobenega meta iz igre, zgrešil je vseh devet poskusov. Včeraj se je vpisal med strelce s šestimi točkami, ki jih je zadel z maksimalnim izvajanjem prostih metov.

Sobotni večer je bil v turški metropoli slavnosten. Na gala večerji so izbrali najboljše košarkarje v tej sezoni najmočnejšega košarkarskega tekmovanja v Evropi. Prestižni naslov je prejel košarkar Reala Sergio Llull, ki je od rojstva lovorike leta 2005 postal dvanajsti košarkar s pokalom. Španec je imel v rednem delu lige odlično povprečje, saj je na tekmo dosegel po 16,4 točke in 5,9 podaje. Njegov povprečni statistični indeks je na 32 tekmah znašal 16,8. Poleg Llulla so bili v idealno peterko izbrani še Srb Bogdan Bogdanović, Američan Ekpe Udoh, Grk Georgios Printezis (Olympiacos) in Francoz Nando De Colo (CSKA Moskva). Vnovič je bil pri podeljevanju priznanj opazen Luka Dončić, ki je prejel priznanje za vzhajajočo zvezdo evrolige.