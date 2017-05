SDS bo tudi v prihodnje vodil Janez Janša. Kot edini kandidat za predsednika stranke je na sobotnem kongresu v Mariboru dobil (zloveščih?) 666 glasov, pet delegatov pa je glasovalo proti. To pomeni, da je novi-stari predsednik SDS zbral kar 99,25-odstotno podporo, kar je celo boljši rezultat, kot ga je dosegel pred štirimi leti, ko je besedico »za« ob njegovem imenu obkrožilo 522, »proti« pa enajst delegatov.

Janša je na kongresu napovedal, da bo SDS vztrajala. In to dokler bo treba. »Najmanj do dne, ko se ne bomo več delili na prvo- in drugorazredne.« Po njegovem prepričanju sicer prihaja čas polaganja računov. »Prihaja čas za novo stran v knjigi slovenske zgodovine, ki pa bo popisana v slovenskem jeziku in s slovensko pisavo.« Naša država bo sicer odprta za različno kulturno izmenjavo, ki nas lahko bogati, »odločno pa bo zavračala levičarsko vsiljevanje multikulturnosti«. Janša je kot »investicijski projekt« prihodnje vlade pod vodstvom SDS poudaril slovensko družino. »Samo številčno večje družine ohranjajo slovenstvo in slovenski narod tudi za jutrišnji dan. Besede so seveda premalo, potrebna so dejanja,« je dejal. In napovedal, da bodo (kot smo v soboto že pisali) mladim družinam omogočili ugoden kredit za ureditev stanovanjskega vprašanja, pri čemer bo glavnica kredita ob rojstvu vsakega novorojenega otroka zmanjšana za 20 odstotkov.

Edina vsebinska zadrega, ki jo je bilo mogoče zaznati na kongresu stranke, pa se je pojavila ob amandmaju enega od lokalnih odborov. Po tem predlogu naj bi v osrednjo resolucijo stranke zapisali, da je pravica do življenja temeljna človekova pravica in da se bo SDS bojevala tudi za temeljne pravice nerojenih otrok. Amandma so po krajši razpravi zavrnili.

Premier Orban ponosen na »prijatelja Janeza« Tistim, ki so okradli slovenske državne banke pa slovenske delavce in upokojence, tistim, ki so kradli iz avtocestnega programa, iz naložbe za TEŠ 6 in so svoje apetite zdaj preusmerili na drugi tir Koper–Divača, je Janša v soboto sporočil: ta norost bo ustavljena. »Seveda potrebujemo sodobno železniško povezavo do Kopra, vendar ne na predviden način in ne za takšno ceno,« je napovedal, čeprav sodelovanja SDS pri zbiranju podpisov proti zakonu o drugem tiru ni izrecno omenil. Je pa po njegovem prepričanju aktualna vlada le »izvrševalska lutka«, saj da ji je šef Foruma 21 Milan Kučan javno zagrozil, da bo na drugem tiru obstala ali padla. Prihod madžarskega premierja Viktorja Orbana so na sobotnem kongresu SDS pozdravili z bučnim aplavzom. Ta o drugem tiru in o interesu Madžarske za njegovo gradnjo ni govoril, prav tako se po kratkem srečanju s »prijateljem Janezom« ni podal še na kakšen pogovor s predstavniki slovenske vlade. Je pa zbrane opozoril na zmotna mnenja v Evropi, da lahko problem staranja prebivalstva rešijo migranti. Po njegovem prepričanju namreč predstavljajo migranti za Evropo veliko nevarnost, zato »moramo izkoristiti svoje notranje potenciale, da bi se ohranili v tem prostoru«.

Gorenak in Pogačnik naj ne bi kandidirala za poslanca Slovenski demokrati so tokrat predsednika stranke zadnjič volili na kongresu; s spremembo statuta so namreč to pristojnost prenesli kar na vse polnopravne člane. Na spletni strani SDS lahko preberemo, da ima stranka kar 30.000 članov, a so naši sogovorniki prepričani, da jih je v resnici precej manj oziroma da so v omenjeno številko všteti tudi neplačniki članarine. Kot potrditev te njihove ocene razumejo ustanovitev posebne kategorije članstva, tako imenovane podpornike, v katero bodo v prihodnje uvrščali neplačnike. Na naslednjem kongresu bodo torej delegati SDS volili le še člane izvršilnega in nadzornega odbora. V soboto je bil z najvišjo podporo v izvršilni odbor izvoljen Aleš Hojs. Kar je več delegatov presenetilo, saj je nekdanji dolgoletni član NSi v SDS vstopil šele pred dvema mesecema. Tako nekateri v njegovi prepričljivi izvolitvi prepoznajo Janševe načrte, da bo Hojsa izbral za enega od svojih podpredsednikov, prav tako pa ne izključujejo možnosti, da bo kandidat SDS za predsednika države. Na sobotnem kongresu sicer o tem niso govorili. Hojsu sta po številu glasov sledila poslanca Marko Pogačnik, ki je bil do leta 2009 prav tako član NSi, in Vinko Gorenak. Ker v SDS velja nenapisana Janševa odločitev, da se poslanci za člane izvršilnega odbora ne potegujejo, njuna izvolitev nakazuje, da na prihodnjih državnozborskih volitvah ne bosta kandidirala. Gorenak je sicer že napovedal, da se bo po koncu tega mandata upokojil, Pogačnik pa naj bi po naših informacijah razmišljal o vrnitvi v gospodarske vode.