Kranjčan Jan Polanc je pozitivno presenetil tudi zadnja dva dneva italijanskega Gira in v skupnem seštevku ostal med najboljšimi hribolazci. V soboto mu je le malo zmanjkalo v nogah v zadnjih treh kilometrih, ko so na vzponu proti Oropi najboljši hribolazci z Nairom Quintano začeli ognjemet napadov in s tem poskušali načeti Toma Dumoulina. Na presenečenje jim je Nizozemec z etapno zmago dal zaušnico in še povečal prednost v skupnem seštevku.

V nedeljo do Bergama pa je Polanc zasedel enajsto mesto, vzdržal selekcijo z ducat generali s seznama velikih imen in mnogo bogatejših pogodb. Le v boju za etapno zmago je bil Polde, kot ga kličejo, za las prekratek. Z Nizozemcem Kruijswijkom in Rusom Zakarinom je šele v zadnjih metrih ujel zavetrje skupinice z bojevitim zmagovalcem etape Bobom Jungelsom. S tem je 25-letni Kranjčan še enkrat dokazal, da se po hudih naporih zmore dobro regenerirati. Na 14. mestu je zadnji pod desetimi minutami zaostanka in z optimizmom čaka zadnji teden. Še vedno pa ostaja tudi med četverico kandidatov za belo majico z Jungelsom, Yatesom in Formolo.

V nedeljo je bil teoretično dan za ubežnike in so nekaj želja imeli tudi ostali iz slovenske peterice (Jan Tratnik, Matej Mohorič), a so se generali ob izjemno visoki povprečni hitrosti (46,5) na treh krajših vzponih v zaključku spopadli na žive in mrtve. S ceste so zleteli tudi Quintana, Formolo in Kangert (odstop). Dokaz o divjem ritmu Gira so tudi razmeroma visoki zaostanki. Kristijan Koren in Luka Mezgec z repa kolone sta v nedeljo zaostala kar 22 minut. »Zelo zahtevna etapa, zahteven zaključek in dober dan za nas,« se smeji visokoraslemu Tomu Dumoulinu, ki po dnevu počitka na visokih prelazih znova pričakuje številne napade Quintane in ostalih lahkih hribolazcev.

Oropa, Bergamo – 14. dan Gira: 1. Dumoulin (Niz, SunWeb) 3,02:34, 17. Polanc (Slo, Emirates) + 1:22, 91. Pibernik + 9:11, 113. Mohorič + 12:33, 143. Koren + 14:38, 147. Tratnik, 148. Mezgec isti čas, 15. dan, Bergamo, 199 km: 1. Jungels (Lux, Quick.step) 4,16:51, 11. Polanc isti čas, 99. Pibernik + 16:49, 162. Mohorič + 19:02, 169. Tratnik + 19:42, 175. Koren + 22:02, 178. Mezgec isti čas, skupno: 1. Dumoulin, 14. Polanc + 9:41, 102. Pibernik 1,54:59.