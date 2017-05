Dosedanji zmerni iranski predsednik Hasan Rohani je na predsedniških volitvah po ostrem predvolilnem boju, v katerem ni manjkalo strupenih očitkov, presenetljivo prepričljivo premagal ultrakonservativca Ebrahima Raisija. S tem so Iranci podprli Rohanijevo pragmatično politiko, ki temelji na odprtosti svetu in sodelovanju z Zahodom, v notranji politiki pa na povečanju osebnih svoboščin. Dosedanji predsednik, ki ima podporo tudi med zmerno konservativnimi Iranci, je po odstopu štirih od šestih kandidatov zmagal že v prvem krogu volitev, saj je dobil 57 odstotkov glasov, volilna udeležba pa je bila 70-odstotna.

Ultrakonservativci oslabljeni Ultrakonservativci so po tem petkovem porazu dodatno oslabljeni. V predvolilni kampanji so poskušali oživiti duha revolucije iz leta 1979, zlasti boj revnih množic proti privilegirancem. Raisiju, ki je dobil 38 odstotkov glasov, s socialnim programom ni uspelo mobilizirati majhnih mest, podeželja in revnih predmestij, kjer je imel svoje volilce precej konservativni Mahmud Ahmedinedžad, predsednik Irana med letoma 2005 in 2013. Že v petek zvečer, preden so bili znani prvi delni rezultati, je novica o nizki volilni udeležbi v južnem, delavskem delu Teherana in visoki v severnem delu glavnega mesta, kjer živi srednji sloj, jasno nakazala, kdo bo zmagal. Za 59-letnega duhovnika Raisija je poraz toliko bolj boleč, ker si je s tem zmanjšal možnosti, da na položaju vrhovnega voditelja islamske revolucije nasledi Alija Hameneja, ki ima že od leta 1989 zadnjo besedo v iranski politiki.

Racionalnost Irancev Oseminšestdesetletni Rohani je v mestih mobiliziral volilce tudi zaradi svojih sodelavcev, kot sta izjemno priljubljeni zunanji minister Mohammad Javad Zarif in minister za nafto Bijan Zanganeh, glavna zagovornika sodelovanja z Zahodom in notranjih sprememb. Iran se s pomočjo Rohanijeve ekipe poskuša postaviti na noge po podpisu dunajskega jedrskega sporazuma julija 2015, s katerim naj bi se končalo desetletno obdobje precejšnje ohromitve iranskega gospodarstva. A padanje življenjskega standarda in naraščanje brezposelnosti se nadaljujeta. Vendarle je Rohani dobil še šest odstotnih točk podpore več kot v prvem krogu volitev pred štirimi leti, kljub temu da svojih obljub o zmanjšanju brezposelnosti in izboljšanju življenjskega standarda v prvem mandatu ni držal. Očitno Iranci niso nasedli Raisijevemu populizmu in bolj racionalno kot marsikateri Evropejci in Američani razmišljajo o politiki in prihodnosti svoje družbe. Pravzaprav je zdaj odvisno tudi od Zahoda, ali bo Rohani lahko 85-milijonski Iran popeljal na pot gospodarskega razvoja.